"Урок, вивчений через біль": Мішина поділилася думками щодо свого статусу матері-одиначки

Фото з Instagram Ксенії Мішиної

Акторка Ксенія Мішина розповіла підписникам про життєвий урок, який через біль сформував її.

"Який урок, вивчений через біль, ви вважаєте найціннішим подарунком, який сформував вас?", - запитала в акторки підписниця.

За словами зірки, це бути мамою-одиначкою.

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"Це був біль протягом декількох років, але тоді я не розуміла, чому я вчуся і що отримую. Зараз я навіть пишаюсь цим "статусом", бо ніхто не ви*бе мені мозок, навіть коли декілька разів намагався", - зазначила Ксенія.

Мішина зазначила, що декілька років це було найболючішим уроком

Також акторка відповіла на питання, чи виїхала з України.

"Знову почалося. Я нікуди не "виїжджала", просто подорожую. Відпочити, змінити повітря, побувати в іншому просторі. Це не втеча, а туризм. Моя адреса - Україна, а моє життя - моя особиста справа", - пояснила вона.

Підписники поцікавилися в зірки, чи виїхала вона з України

Нагадаємо, якось Ксенія Мішина ділилася лайфхаками з виховання свого 13-річного сина Платона.

Також акторка розповідала, як виховати чемпіона.

До речі, батько Платона морально знущався з вагітної Ксенії та не давав грошей, вона недоїдала. Тоді майбутня акторка покинула навчання та втекла до рідного Севастополя, аби народити дитину.

Чоловік не брав жодної участі у вихованні сина, проте робив епізодичні появи у їхньому з Мішиною житті. Був навіть момент, коли він з'явився через чотири роки у театрі та спустив зірку зі сходів після вистави.



