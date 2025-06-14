"Урок, вивчений через біль": Мішина поділилася думками щодо свого статусу матері-одиначки

Юлія Леськова - 14 червня, 14:22
Ксенія Мішина робить селфі
Фото з Instagram Ксенії Мішиної

Акторка Ксенія Мішина розповіла підписникам про життєвий урок, який через біль сформував її. 

"Який урок, вивчений через біль, ви вважаєте найціннішим подарунком, який сформував вас?", - запитала в акторки підписниця.

За словами зірки, це бути мамою-одиначкою. 


"Це був біль протягом декількох років, але тоді я не розуміла, чому я вчуся і що отримую. Зараз я навіть пишаюсь цим "статусом", бо ніхто не ви*бе мені мозок, навіть коли декілька разів намагався", - зазначила Ксенія. 

Ксенія Мішина висловилася про досвід мати-одиначки

Мішина зазначила, що декілька років це було найболючішим уроком

Також акторка відповіла на питання, чи виїхала з України. 

"Знову почалося. Я нікуди не "виїжджала", просто подорожую. Відпочити, змінити повітря, побувати в іншому просторі. Це не втеча, а туризм. Моя адреса - Україна, а моє життя - моя особиста справа", - пояснила вона. 

Ксенія Мішина пояснила, чи виїхала з України

Підписники поцікавилися в зірки, чи виїхала вона з України

Нагадаємо, якось Ксенія Мішина ділилася лайфхаками з виховання свого 13-річного сина Платона. 

Також акторка розповідала, як виховати чемпіона. 

До речі, батько Платона морально знущався з вагітної Ксенії та не давав грошей, вона недоїдала. Тоді майбутня акторка покинула навчання та втекла до рідного Севастополя, аби народити дитину. 

Чоловік не брав жодної участі у вихованні сина, проте робив епізодичні появи у їхньому з Мішиною житті. Був навіть момент, коли він з'явився через чотири роки у театрі та спустив зірку зі сходів після вистави. 


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