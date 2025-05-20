Кучеренко у червоній лускатій спідниці підкорила хідник у Каннах

Колишня дружина українського телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко з'явилася на червоному хіднику у Каннах.

У своєму Instagram 27-річна ведуча запостила фотозвіт з заходу Ukrainian Fashion Film Festival, де представила Україну.

"Українські традиції, кіно, музика, мода, мистецтво, кулінарія - це те, що допомагає світу ще краще пізнати нас, як про країну талановитих та сильних людей. Рада можливості бути частиною події в Каннах, що говорить зі світом про Україну мовою культури", - звітувала ведуча.

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Олександра в образі сучасної України

Нагадаємо, Кучеренко та Комаров познайомилися у 2016 році, коли Саша перемогла у конкурсі "Міс Україна", тоді Дмитро був у складі журі. Пізніше вони разом брали участь у телешоу "Танці з зірками".

Про весілля пари стало відомо у 2019-му році, а вже у березні 2025-го подружжя оголосило про розлучення.

До речі, днями Кучеренко похизувалася ексклюзивним контрактом у Парижі і розповіла, що стоїть за професійним моделінгом.