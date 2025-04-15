Кучеренко у шкіряній спідниці з бахромою ефектно попозувала на вулицях Стамбула. Фото

Схоже, колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко повернулася до роботи моделлю. Вона взяла участь в ефектній зйомці у Стамбулі, бекстейджем з якої поділилася в Instagram.

Перед об'єктивом камери 27-річна модель позувала на декількох локаціях: турецьких вулицях, високій будівлі та біля котиків.

Для фотосесії Саша вдягнула спідницю на високій посадці з бахромою, яка виконана з італійської екошкіри, від українського бренду Le Charmie. Лук доповнював чорний топ і бежеві підбори.

Дівчина захопила своїм елегантним виглядом Фото mcagriustun

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Ціна такої спіднички на сайті бренду складає 6100 гривень

"Так я радію зйомкам о 6 ранку", — написала "Міс Україна-2016" у своїх Insta-сторіс.

Саша вміє ефектно подавати свої аутфіти і фігуру в них

Місцеві котики приєдналися до фотосесії Фото Instagram

Кучеренко похизувалася своїми довгими ногами та стрункою талією

Колишня Комарова продовжує активно розвиватися в модельному бізнесі

Як відомо, Олександра і Дмитро одружились у 2019 році. У березні цього року користувачі мережі довідалися про розлучення пари. Пізніше телеведучий відповів, чи були зради у їхніх стосунках.

Тим часом Кучеренко продовжує вести свій блог. Нещодавно вона показала весняні прогулянки й тренування в залі. Якось дівчина розповідала про своє харчування і спорт, яким займається. Також вона з'являлася в патріотичному вбранні.