Кучеренко у шкіряній спідниці з бахромою ефектно попозувала на вулицях Стамбула. Фото
Схоже, колишня дружина 41-річного телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко повернулася до роботи моделлю. Вона взяла участь в ефектній зйомці у Стамбулі, бекстейджем з якої поділилася в Instagram.
Перед об'єктивом камери 27-річна модель позувала на декількох локаціях: турецьких вулицях, високій будівлі та біля котиків.
Для фотосесії Саша вдягнула спідницю на високій посадці з бахромою, яка виконана з італійської екошкіри, від українського бренду Le Charmie. Лук доповнював чорний топ і бежеві підбори.
"Так я радію зйомкам о 6 ранку", — написала "Міс Україна-2016" у своїх Insta-сторіс.
Як відомо, Олександра і Дмитро одружились у 2019 році. У березні цього року користувачі мережі довідалися про розлучення пари. Пізніше телеведучий відповів, чи були зради у їхніх стосунках.
Тим часом Кучеренко продовжує вести свій блог. Нещодавно вона показала весняні прогулянки й тренування в залі. Якось дівчина розповідала про своє харчування і спорт, яким займається. Також вона з'являлася в патріотичному вбранні.