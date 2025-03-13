"Ніхто нікого не зрадив": Комаров уперше прокоментував своє розлучення з Кучеренко

Дмитро Комаров підтвердив своє розлучення, запостивши спільне фото з тепер уже майже ексдружиною Олександрою Кучеренко Фото з Instagram Комарова

Телеведучий Дмитро Комаров вирішив розставити крапки над "і" відносно свого розлучення з "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко, про яке нещодавно довідалися ЗМІ.

41-річний чоловік підтвердив його та наголосив, що причиною не стала чиясь зрада.

Непростій темі Дмитро присвятив допис у Instagram.

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"Друзі, привіт! Багато хто чекав на цей коментар на фоні пліток у ЗМІ. Отже, про особисте. Мовою фактів.Ми з Олександрою Кучеренко дійсно прийняли рішення розлучитись", - почав Комаров.

Зіркова пара більше не разом

Телеведучий зазначив, що розлучення – це виключно внутрішня справа їхньої родини. Але він вирішив, із поваги до глядачів, все ж прокоментувати цю тему, оскільки в інфопросторі з'явилося чимало "м’яко кажучи, сумнівної інформації".

"Наприклад, інфополе каже, як факт: вже розлучились через суд. Реальність: ми подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаємося мирно та цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду", - пояснив Комаров.

"Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей.І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти", - поділився Дмитро.

Комаров запевнив, що він і 27-річна Кучеренко залишаються друзями та не припиняють спілкування, просто їхні стосунки перестали бути сімейними.

Далі Дмитро і Олександра йтимуть різними дорогами

"В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення – це дуже погано. І розлучення – це погано. Бережіть свої родини і почуття", - закликав Дмитро, попросивши журналістів не турбувати їх із Олександрою в цей непростий період.

Нагадаємо, хотять чутки про розлучення ще однієї зіркової пари: продюсерки Олени Мозгової та співака Девіда Аксельрода, який уже тривалий час не дає про себе знати в соцмережах. Олена ж нещодавно заінтригувала дописом про "зникаючих" чоловіків, яких треба відпустити.

Як відомо, торік розпався шлюб телеведучого Андрія Бєднякова та блогерки Анастасії Короткої.