Куніс і Кутчер на концерті Backstreet Boys влаштували запальні танці з цілунками та обіймами. Відео

Міла Куніс та Ештон Кутчер потанцювали і попритискалися один до одного на концерті Backstreet Boys Фото Getty Images

Зіркове подружжя акторів Міла Куніс та Ештон Кутчер продемонструвало свою романтичну сторону на концерті Backstreet Boys у Лас-Вегасі.

Парочку зазнімкували на балконі клубу, коли вони грайливо танцювали і співали один одному хіт гурту "I Want It That Way", пише People. Наприкінці відео 41-річна Міла та 47-річний Ештон притиснулися до майже поцілунку.

"Вони вкрали все шоу, просто трохи розважившись. Вони вдвох були люб'язні до публіки й шанувальників навколо", — написав автор ролика.

Подружжя вдягнуло схожі образи для відпочинку на концерті Кадр з відео michaelshawnmccabe

Закохані виглядали розслаблено, розважаючися разом

Так багато пристрасті у знаменитої парочки

Коментатори не тільки помилувалися акторами, але й пожартували, що це відео пари з концерту набагато краще за попереднє, яке завірусилося в мережі. Мова йде про виступ Coldplay, на якому розкрили роман голови відомої компанії та його HR.

Щодо Куніс та Кутчера, то, як відомо, вони зіграли весілля у 2015 році. Також зірки виховують двох спільних діток: 10-річну Вайатт і 8-річного Дімітрія. Актори зізнавалися, що третього малюка не планують.

З сином і дочкою батьки обожнюють проводити спільно час, а ще вони розповідали, що після народження спадкоємців їхній побут повністю змінився.