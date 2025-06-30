Кузнецова у топі з мотузками блиснула оголеним бюстом на чорно-білих фото

30 червня, 12:15

37-річна актриса Катерина Кузнецова запостила серію чорно-білих фото у русі.

На знімках зірка показалася у цікавому топі, з-під якого акуратно засвітила бюст.

Кузнецова - портретне фото
Фото: ovanesphoto
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Кузнецова посвітила бюстом

До речі, в біографії актриси був період, коли вона вважала себе панком

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Нагадаємо, раніше Кузнецова розказувала, чи планує збільшувати груди та відколи і куди коле ботокс.

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