Кузнецова у топі з мотузками блиснула оголеним бюстом на чорно-білих фото
37-річна актриса Катерина Кузнецова запостила серію чорно-білих фото у русі.
На знімках зірка показалася у цікавому топі, з-під якого акуратно засвітила бюст.
Нагадаємо, раніше Кузнецова розказувала, чи планує збільшувати груди та відколи і куди коле ботокс.
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