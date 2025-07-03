Lama у невагомому міні попозувала своєму коханому на брилах одеського узбережжя. Фото

Співачка Lama (Наталія Дзеньків) поділилася в Instagram літніми фото, який зробив її наречений Роман на морському узбережжі в Одесі, де вони нещодавно відпочивали.

49-річна артистка постала у коротенькому білому сарафані, з вільним розпущеним волоссям та босою, сидячи на брилах.

Lama оголила стегна на кам'янистому пляжі в Одесі

"Цей фотосет не про моду та позування - це я. Така, якою відчуваю себе зараз, щасливою людиною, яка навчилась жити та бути в моменті", - написала Наталя в соцмережі.

Наталю знімав її коханий чоловік

"Море, вітер, природа - все справжнє, саме в цій простоті народилось відчуття нового початку. Я не планувала цих кадрів заздалегідь, але вони ніби вийшли зсередини. Як перший подих нової історії, яка вже почалась", - заінтригувала співачка.

Ніби Русалочка

"Знаєте, я зрозуміла важливу річ - краса не в гладких шліфованих лініях, чи деталях, а в енергії. В тому, як ти дивишся на цей світ, як дихаєш свободою та дозволяєш собі бути "живою". Для мене це більше, ніж фото, це мій голос без слів" - відверто поділилась Lama.

Фото вийшли особливими

Як відомо, обранець Лами молодший за неї на 18 років. Співачка відверто зізнається, що не хоче дітей і їм з коханим вистачає їхніх собак.