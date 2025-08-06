"Все життя в одній цифрі": Лебідь назвала свою вагу та розповіла, чому не набирає

Телеведуча Олена-Христина Лебідь, яка не так давно спровокувала чутки про вагітність, назвала свою вагу.

В інтерв'ю Oboz.ua зірка також розповіла про обмеження у харчуванні та чи повпливала вона на зміну ваги її нареченого Павла Розенка.

"Я важу 40. Але, чесно кажучи, все життя тримаюсь в одній цифрі. Мабуть, у мене такий організм, який ще давно сам собі вирішив: "Їж – не їж, все одно будеш важити стільки", - відповіла ведуча.

Вага 40 кілограмів, а от який зріст - Олена-Христина не уточнила. Судячи з фото, не такий вже маленький

"Хоча, звісно, певні обмеження в мене є: я веганка, м’яса не вживаю. Але загалом – усе, що потрапляє в організм, дуже швидко згорає. Мені якось розповідали, що сангвініки й холерики – це люди з дуже активним метаболізмом. Бо мають рухливий темперамент – живуть на емоціях. І справді, я ж не ходжу – бігаю, підскакуючи", – запевнила ведуча.

На початку їхніх стосунків Павло Розенко схуднув більше ніж на 30 кілограмів. Лебідь відповіла, чи пов'язано це з її впливом.

"Скинув аж 35 кілограмів – це, погодьтеся, дуже багато. Але знаєте, що найскладніше? Всі дієтологи вам скажуть: схуднути – це одне, а от утримати вагу – зовсім інша історія. І от у цьому він ще більший молодець. Тримає форму вже багато років", - зауважила Олена-Христина.

Лебідь із Розенком уже не просто закохані, вони давно наречені

Як відомо, Олена-Христина Лебідь часто стає об'єктом хейтерів через свою худорлявість. Однак телеведуча ставиться до цього з гумором і впевнена відповідає на злі коментарі.

А не так давно вона показувала, як правильно зважуватись після зими.