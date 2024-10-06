Інтрига триває: Нікітюк показала в своїх обіймах голоторсого чоловіка з тату на всю спину. Фото

Юлія Леськова 6 жовтня, 10:07
Леся Нікітюк позує для фото
Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує "лоскотати" цікавість своїх шанувальників. Зірка знову показалася в обіймах загадкового чоловіка.

На фото, яке Леся опублікувала у сторіс, вона обіймає чоловіка, який стоїть спиною до камери. На його доволі атлетичній спині красується величезне татуювання. Раніше Леся показувала ноги свого обранця, які теж вкриті тату.

"Бобрий ранок", - підписала світлину вона.


Леся Нікітюк із загадковим коханим

Нітюк колись розповідала, що обирає чоловіків молодших за себе

Нагадаємо, наприкінці літа Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою у купальнику, тримаючи на руках свого "волохатого блондина".

Як відомо, раніше Леся заявляла, що перебуває у вільних стосунках.

Читайте також:

Для сніданку і для вечірки: Нікітюк поділилася смачним рецептом з квітів у духовці

Нікітюк на заході сонця поспокушала голим стегном у "дірявій" сукні

"Приходь на борщ": Нікітюк похизувалася фото з відомим німецьким дизайнером

нікітюк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів