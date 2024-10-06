Інтрига триває: Нікітюк показала в своїх обіймах голоторсого чоловіка з тату на всю спину. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк продовжує "лоскотати" цікавість своїх шанувальників. Зірка знову показалася в обіймах загадкового чоловіка.
На фото, яке Леся опублікувала у сторіс, вона обіймає чоловіка, який стоїть спиною до камери. На його доволі атлетичній спині красується величезне татуювання. Раніше Леся показувала ноги свого обранця, які теж вкриті тату.
"Бобрий ранок", - підписала світлину вона.
Нагадаємо, наприкінці літа Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою у купальнику, тримаючи на руках свого "волохатого блондина".
Як відомо, раніше Леся заявляла, що перебуває у вільних стосунках.
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