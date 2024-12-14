Нікітюк у шкіряних мінішортах та волохатій шубі наробила стильних фото
Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила зачіску, потішила шанувальників своїми новими фото.
Світлинами вона поділилася в Instagram.
На кадрах Леся позує у коротеньких шкіряних шортиках, чорних колготках та об'ємній волохатій шубі.
"Ой які красиві фото я виставила", - похвалила саме себе Нікітюк.
Нагадаємо, якось Леся Нікітюк розповіла про свій дебют у кіно та поділилася амбіціями в акторській кар'єрі.
До речі, одного разу телеведуча спробувала приготувати популярний у TikTok салат. Їй не дуже сподобалося.
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