Нікітюк у шкіряних мінішортах та волохатій шубі наробила стильних фото

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила зачіску, потішила шанувальників своїми новими фото.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

На кадрах Леся позує у коротеньких шкіряних шортиках, чорних колготках та об'ємній волохатій шубі.

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"Ой які красиві фото я виставила", - похвалила саме себе Нікітюк.

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Нагадаємо, якось Леся Нікітюк розповіла про свій дебют у кіно та поділилася амбіціями в акторській кар'єрі.

До речі, одного разу телеведуча спробувала приготувати популярний у TikTok салат. Їй не дуже сподобалося.