Нікітюк у шкіряних мінішортах та волохатій шубі наробила стильних фото

Юлія Леськова 14 грудня, 14:18
Леся Нікітюк позує для фото
Фото Іван Ходанич

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила зачіску, потішила шанувальників своїми новими фото.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

На кадрах Леся позує у коротеньких шкіряних шортиках, чорних колготках та об'ємній волохатій шубі.


"Ой які красиві фото я виставила", - похвалила саме себе Нікітюк.

Леся Нікітюк на фото

Леся попозувала для стильної зйомки

Фото Іван Ходанич
Леся Нікітюк показала нові фото

Як вам нові фото телеведучої?

Фото Іван Ходанич
Леся Нікітюк показала кадри зі зйомки

Як же не похизуватися таким довгими ногами

Фото Іван Ходанич

Нагадаємо, якось Леся Нікітюк розповіла про свій дебют у кіно та поділилася амбіціями в акторській кар'єрі.

До речі, одного разу телеведуча спробувала приготувати популярний у TikTok салат. Їй не дуже сподобалося.

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