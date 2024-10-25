Мацутаке відносять до делікатесів, є одними з найдорожчих у світі грибів. Їхня ціна в залежності від різновиду може сягати кількох тисяч доларів за кілограм.

Поза тим мацутаке можна назвати одним з найеротичніших грибів світу. В жанрі традиційного мистецтва Японії сюнґа через свою форму мацутаке є замінником статевого органу в любовних зображеннях.