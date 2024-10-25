Гриби, на які здавна багата українська земля, були важливою частиною раціону українських козаків. Як ревнісні православні, вони постували приблизно 150 днів на рік, протягом яких не вживали м’ясо, птицю та молочні продукти. Тому часто варили кулеші з поживними грибами, що додавили сил в бойових походах.
Дуже важливими в житті козаків були не тільки їстівни гриби, а й неїстівні види трутовиків.
Їхню пористу частину варили декілька годин у розчині золи. Потім висушували та використовували як легкозаймистий матеріал під час отримання вогню від іскри, яку здобували за допомогою кременя та кресала.