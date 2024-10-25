СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

7 дивовижних фактів про гриби в Україні:

найбільший білий, козацький вогонь та люксовий мацутаке

Сльози Усика, перший “Оскар”, армія дронів та інші перемоги України, завдяки яким 33 рік Незалежності увійде в історію 

Спецпроєкт
25 жовтня 2024
Опеньки, сироїжки, грузді, підосиковик, гливи – назви грибів, які можна зібрати до кінця осені, лунають як пісня.
У багатьох словах, якими наші предки називали той чи інший гриб,  помітна тремтлива любов до одного з найважливіших елементів національної кухні, побуту та культури.
ТаблоID спільно з мужнім брендом “Козацька Рада” у спецпроєкті M-Life зібрав топ-7 нетривіальних фактів про гриби в Україні, які змусять вас зацікавитися ними ще більше.
Дорого та еротично
Вогняний помічник
Рекордні білі
Інопланетні гості
200-літрова юшка
Сумки з грибів
Міцна веселка

Дорого та еротично

2020-го року поблизу містечка Косів на Івано-Франківщині місцевий мешканець знайшов мацутаке. Рідкісні для України “соснові гриби” найбільш поширені в Азії, зокрема в Японії.
Мацутаке відносять до делікатесів, є одними з найдорожчих у світі грибів. Їхня ціна в залежності від різновиду може сягати кількох тисяч доларів за кілограм.
Поза тим мацутаке можна назвати одним з найеротичніших грибів світу. В жанрі традиційного мистецтва Японії сюнґа через свою форму мацутаке є замінником статевого органу в любовних зображеннях.

Вогняний помічник

Гриби, на які здавна багата українська земля, були важливою частиною раціону українських козаків. Як ревнісні православні, вони постували приблизно 150 днів на рік, протягом яких не вживали м’ясо, птицю та молочні продукти. Тому часто варили кулеші з поживними грибами, що додавили сил в бойових походах.
Дуже важливими в житті козаків були не тільки їстівни гриби, а й неїстівні види трутовиків.
Їхню пористу частину варили декілька годин у розчині золи. Потім висушували та використовували як легкозаймистий матеріал під час отримання вогню від іскри, яку здобували за допомогою кременя та кресала.

Рекордні білі

Світ грибників, як і світ рибалок, сповнений легенд про найбільшу здобич. Розповіді про те, як хтось вполював гриб-гигант, гуляють від Полісся і Карпат аж до Донбасу та Криму.
Найбільшим білим грибом України вважався той, який знайшла 20 серпня 2000 року Ніна Данилюк у Смідинському лісі на Волині. Зазвичай боровики – це ще одна назва білих важать до 500 грамів. Але гриб-рекордсмен, що ховався під кущем ліщини, важив 2 кілограми 850 грамів.
У 2022 році у Карпатському національному природному парку повідомили про знахідку трикілограмового велетня.

Інопланетні гості

До Червоної книги України внесено майже шість десятків грибів, більшість з яких неїстівні. Серед зникаючих видів зустрічаються екземпляри, що підсилюють підозри про позаземне походження грибів. Як от кальмарник веретеноподібний.
Як зрозуміло з його назви, цей гриб схожий на щупальці кальмара. Хтось може переплутати його з квіткою.
Ще більш незвично виглядає саркосома куляста – дивне сферичне щось, заповнене желеподібною речевиною. В минулому європейці називали цей гриб “котлем відьми”.

200-літрова юшка

На день міста Івано-Франківська у 2013 році приготували рекордні 200 літрів грибної юшки, якою накормили більше тисячі людей. Для цього знадобилось сім кілограмів сушених грибів, що у перерахунку на свіжі складає близько 70 кілограмів.
Також на таку кількість юшки пішло 12 кілограмів моркви, 13 кілограмів цибулі і 40 кілограмів картоплі. Близько трьох кілограмів петрушки, два кіло солі та одного кілограму перцю.
Цим гастрономічним рекордом франківці вирішили започаткувати “Книги рекордів Карпатського регіону”.

Сумки з грибів

Те, що більшості з нас відомо як гриб – лише верхівка айсбергу в цьому складному організмі. Його вегетативне тіло – грибниця або міцелій – знаходиться під землею у вигляді тонких пучків, дещо схожих на кореневу систему рослин.
Деякі з них, переживаючи мутацію за мутацією, живуть тисячоліттями та важать кілька тонн. Зокрема, у 1980-х роках біля озеру Мічиган у США знайшли десятитонну грибницю опенька, яка займала площу у 37 гектарів.
Сучасні науковці працюють над удосконаленням альтернативної шкіри з міцелію. З неї шиють сумки, кардхолдери та інші вироби. Подібний екологічний матеріал навчилися виготовляти й в Україні. 

Міцна веселка

З часів відсутності аптек та фармацевтики різноманітні гриби широко використовували в лікувальних цілях. Відлуння минулих епох можна побачити й дотепер. Зокрема, на Волині або у Прикарпатті досі роблять настоянки на грибах веселка.
Серед інших народних назв цього гриба – панна та срамник. З його назви латиною “Phallus impudicus” легко зрозуміти, на що саме він схожий.
Настоянки з веселкою роблять на горілці або спирті за старовинними рецептами. А після того, як з’явилися технології консервації, навіть закатують це дивне зілля у трилітрові банки.
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03 квітня 2024
Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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