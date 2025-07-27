"Переживає свою революцію": Таран розповіла, де зараз її 17-річна дочка, та пояснила, чому мовчить про особисте життя

Фото з Instagram Лідії Таран

Телеведуча Лідія Таран, яка з початку повномасштабної війни в Україні живе та працює у Франції, розповіла, чому не розповідає про своє особисте життя та про успіхи своєї доньки Василини за кордоном.

Зокрема, Лідія пояснила, чому більше не говорить про свого колишнього, телеведучого Андрія Доманського. Однією з причин є те, що після розриву з ним пройшло багато років.

"У першій половині життя я вже достатньо ділилася особистим – провела багато років у доволі публічному просторі. Тоді і соцмережі тільки з’явилися, і жовта преса – до кінця ще не були зрозумілі нові правила гри", - сказала зірка в інтерв'ю oboz.ua.

Таран також вирішила не виносити на загал й те, чи вільне її серце зараз.

"Я не хочу про це говорити. Зараз у мене немає бажання виносити приватне на загал", - додала вона.

Лідія та Андрій були у цивільному шлюбі з 2007 по 2011 роки, тоді ж і народилася Василина. За чутками, пара розійшлася через зраду чоловіка

Лідія розповіла, що зараз її 17-річна донька перебуває на канікулах в Україні, де активно мітингує разом з іншими українцями.

"Вона зараз у Києві, до речі. Переживає свою революцію. Ходить з пластунами на мітинги і пише на своїх картонках французькою, щоб у Франції теж показали", - пояснила вона.

До речі, телеведуче охоче похвалилася своєю Василиною, адже та вступила у Франції до престижного вишу Sciences Po. За словами Лідії, дівчина вступала за українським атестатом, що набагато складніше, ніж за європейським.

"Треба було скласти іспит з французької мови – на рівні носія. Крім того, зібрати велике досьє: дипломи, сертифікати, мотиваційні листи, і пройти тести. Нам дуже допомогло, що Вася – активна учасниця "Пласту". Займається тріатлоном, відвідувала театральний гурток. А університети в Європі звертають увагу на всі ці активності – це важливо. У результаті зібрали дуже комплексне, гармонійне досьє. Подали заявки до десяти вишів – і не отримали жодної відмови", - підсумувала зірка.

Василина показала справжні успіхи у навчанні за кордоном

Нагадаємо, днями Лідія Таран розповіла, ким працює у Франції та чому припинила фарбувати волосся.

До речі, Таран і сама навчалася за кордоном. Восени 2022-го телеведуча пішла в університет, аби вивчати французьку.