Квіти від тата, мереживна сукня і тортик: Ребрик привітала дочку з першим днем народження. Відео

Скріншот з Instagram Лілії Ребрик

Акторка Лілія Ребрик привітала свою молодшу донечку Аделіну з 1-річчям та показала миле відео з нею. До речі, вже традиційно дівчинку батьки вітали тортиком.

"Наша Адель! Наша маленька доросла крихітка! З першим днем народження тебе! Так багато "вперше" в тебе вже було за цей рік. Попереду ще більше! Ще більше "перших разів", ще більше щасливих моментів, ще більше дивовижного у твоїх очах. Ми тобі це обіцяємо!" - написала Ребрик.

У Адель є двоє старших сестричок: 6-річна Поліна та 12-річна Діана

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Лілія додала, що Адель їхній маленький всесвіт.

"Нехай твоє життя буде таким же світлим і щасливим, яким ти робиш наше", - зазначила вона.

Маленьку Адель одягнули як принцесу - у мереживну сукню

"А класна була традиція з цими тортиками щомісяця. Що я буду робити наступний рік кожного 15 числа? Дякую, що у нас із тобою теж так багато "вперше". І все-таки як час летить", - підсумувала Лілія.

Здається, дівчинці подарували не тільки тортик

До речі, наприкінці грудня Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий відсвяткували 13-ту річницю шлюбу

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Адель, здається, справжня ласунка

Нагадаэмо, у День закоханих Ребрик показала перші кроки Адель на сімейних фото.

Також телеведуча показувала незвичний фотосет своєї донечки.