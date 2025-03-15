Квіти від тата, мереживна сукня і тортик: Ребрик привітала дочку з першим днем народження. Відео
Акторка Лілія Ребрик привітала свою молодшу донечку Аделіну з 1-річчям та показала миле відео з нею. До речі, вже традиційно дівчинку батьки вітали тортиком.
"Наша Адель! Наша маленька доросла крихітка! З першим днем народження тебе! Так багато "вперше" в тебе вже було за цей рік. Попереду ще більше! Ще більше "перших разів", ще більше щасливих моментів, ще більше дивовижного у твоїх очах. Ми тобі це обіцяємо!" - написала Ребрик.
Лілія додала, що Адель їхній маленький всесвіт.
"Нехай твоє життя буде таким же світлим і щасливим, яким ти робиш наше", - зазначила вона.
"А класна була традиція з цими тортиками щомісяця. Що я буду робити наступний рік кожного 15 числа? Дякую, що у нас із тобою теж так багато "вперше". І все-таки як час летить", - підсумувала Лілія.
Нагадаэмо, у День закоханих Ребрик показала перші кроки Адель на сімейних фото.
Також телеведуча показувала незвичний фотосет своєї донечки.