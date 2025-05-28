Ребрик у нюдових чоботах та жакеті оголила ніжки для фото коло вікна

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно тішила контентом з молодшою донькою, влаштувала для себе пристрасну фотосесію.

У своєму Instagram вона опублікувала знімки, на яких позувала у ніжно-блакитному оверсайз піджаку, мініспідничці та білих чоботах на підборах.

44-річна знаменитість ефектно посиділа на підлозі біля вікна, оголюючи стегна, і попритулялася до стіни.

Ведуча показалася в ефектному образі Фото tsaruk.photo

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"Божевільний травень. Якийсь мікс з ""переговорів"-шахедів-ракет". Тут ніби життя якось треба жити, а тут тебе уже балістикою закидають. А ще й погода! Дощі, холод, як в березні. Боже, ми колись уже почнемо жалітися на спеку? Так і живемо: гойдаємось на гойдалках надії", — написала вона під публікацією.

Останнім часом знаменитість все більше влаштовує елегантні зйомки

Як відомо, за свого чоловіка, хореографа Андрія Дикого Лілія вийшла заміж у 2011 році. ТаблоID навіть оповідав історію їхнього кохання.

Разом подружжя виховує трьох доньок: 12-річну Діану, 7-річну Поліну і 1-річну Аделіну. Для своїх дітей зіркові батьки полюбляють влаштовувати милі святкування і яскраві вечірки.

А ще родина часто проводить час разом і організовує ніжні фотосесії. Щодо самої Ребрик, то нещодавно вона ділилася своїм тренуванням у спортзалі та стильно вдяглася на прогулянку.