Ребрик з нагоди свята поділилася теплими кадрами з трьома доньками та своєю мамою

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик з нагоди Дня матері показала фото з трьома донечками та поміркувала про те, які почуття вміщаються у слові "мама".

"Мама. Це — передусім про любов. Бо коли ти стаєш мамою, ти раптом відкриваєш у собі надзвичайну силу любити. Таку, що здатна всьому протистояти, від всього захистити, так тонко відчувати", - написала Лілія.

Вона додала, що мама - це про купу справ й вміння поставити світ на паузу, аби почути розповіді дітей.

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"Це — про мільйон справ і про цю суперсилу встигати все і нічого одночасно. Це — про ставити світ на паузу заради п’ятихвилинної розповіді про метеликів, нову гру, чи заради оцих безкінечних "а чому…?" Мама — це коли тобі ніколи, але ти завжди поруч. Навіть якщо дуже складно", - додала Ребрик.

У Лілії три доньки: 12-річна Діана, 7-річна Поліна та 1-річна Аделіна

"Це наука швидко обіймати й довго тримати. Це — коли ти цілий всесвіт. Але маєш в собі ще один. Або два. Або, як я — одразу три. Три нові світи. Які щодня вчать мене бути мамою і відкривати в собі все більше і більше любові", - пояснила Лілія.

Зірка також зазначила, що вона не тільки мама, але й донька.

"А ще — я донька. І коли біля мене моя мама — я теж дитина. Я люблю тебе, мам. Зателефонуйте, напишіть, зайдіть до своєї мами сьогодні, якщо це можливо. Бо мама завжди з тобою. Бо мама — це про безумовне прийняття тебе такою, як ти є", - підсумувала Ребрик.

Також Лілія похвалилася світлиною зі своєю мамою

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик відсвяткувала своє 44-річчя. З нагоди свята вона влаштувала атмосферну фотосесію.

Також днями Ребрик жалілася підписникам на свій мамський режим.