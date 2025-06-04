"Чотири змісти жити": Ребрик показала цілунки з чоловіком на вокзалі та обійми з доньками. Фото
44-річна акторка і телеведуча Лілія Ребрик повернулася додому в Київ після гастролей Україною з виставами.
У своєму Instagram зірка показала милі фото зі своєю родиною. Її чоловік, хореограф Андрій Дикий зустрів кохану на вокзалі з квітами. А ще за своєю мамою встигли засумувати доньки подружжя: 12-річна Діана, 7-річна Поліна і 1-річна Аделіна.
"Я вдома. А вдома для мене — це там, де ВОНИ. Мої чотири змісти жити", — написала Лілія у дописі.
Нагадаємо, своїм дітям батьки частенько влаштовують милі святкування і організовують яскраві вечірки. Також сім'я багато часу проводить разом, а інколи знімається для фотосесій.
Щодо самої Лілії, то нещодавно вона показувала своє тренування в спортзалі та позувала в мініспідниці й жакеті.
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