"Чотири змісти жити": Ребрик показала цілунки з чоловіком на вокзалі та обійми з доньками. Фото

44-річна акторка і телеведуча Лілія Ребрик повернулася додому в Київ після гастролей Україною з виставами.

У своєму Instagram зірка показала милі фото зі своєю родиною. Її чоловік, хореограф Андрій Дикий зустрів кохану на вокзалі з квітами. А ще за своєю мамою встигли засумувати доньки подружжя: 12-річна Діана, 7-річна Поліна і 1-річна Аделіна.

"Я вдома. А вдома для мене — це там, де ВОНИ. Мої чотири змісти жити", — написала Лілія у дописі.

Чоловік подарував цілунки акторці біля потягу Фото Instagram

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Ребрик в обіймах своїх принцес

Нагадаємо, своїм дітям батьки частенько влаштовують милі святкування і організовують яскраві вечірки. Також сім'я багато часу проводить разом, а інколи знімається для фотосесій.

Щодо самої Лілії, то нещодавно вона показувала своє тренування в спортзалі та позувала в мініспідниці й жакеті.