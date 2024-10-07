"Дитина вернулась з Лондонщини": Ребрик замилувала кадрами зустрічі 12-річної доньки з молодшими сестрами

Марія Ткаченко 7 жовтня, 13:00
Лілія Ребрик і її три доньки
Фото та скріни з Instagram Ребрик

12-річна Діана, старша донька зіркового подружжя, Лілії Ребрик та Андрія Дикого 6-го жовтня повернулася до Києва з Лондона, куди їздила на танцювальні змагання.

У Insta-сторіс Ліля показала, як зустрічала свою дівчинку на вокзалі і як відбулося возз'єднання Діани з молодшими сестрами, 6-річною Поліною та піврічною Аделіною, а ще з бабусею.

Лілія Ребрик

Ребрик і Дикий зустріли доньку на київському вокзалі


Лілія Ребрик та Андрій Дикий із дочкою

Діана повернулася з Лондона, де брала участь у змаганні

Діти Ребрик і Дикого

Сестрички сумували

Доньки Лілії Ребрик

6-місячна Адель на люблячих ручках у старшої сестри

Доньки Ребрик і Дикого Діана, Поліна і Аделіна
Мама і дочка Ребрик

Бабуся теж чекала на Діану

Сім'я Ребрик

У бабусі 6-го жовтня подвійна радість - приїзд онуки та професійне свято

Мама Лілії Ребрик
Ліліана Ребрик

Нагадаємо, нещодавно Ребрик загадала своїм підписникам непросту загадку, запостивши колаж із фото своїх дівчаток в однаковому віці і в одному й тому ж светрику. Телезірка запропонувала відгадати, де Діана, де Поліна, а де Адель.

Читайте також:

"Хто з ким схожий?": Ребрик показала фото трьох доньок в одному віці та себе малої

"Нікуди не поспішаю": 43-річна Ребрик поміркувала про відмінність життя з третьою дитиною. Фото

"Завжди на твоєму боці": Ребрик привітала дочку з 12-річчям та замилувала її фото з молодшими сестричками

"До рочку - пів рочку": Ребрик замилувала відео на честь молодшої донечки


діти зірок Лілія Ребрик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів