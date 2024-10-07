"Дитина вернулась з Лондонщини": Ребрик замилувала кадрами зустрічі 12-річної доньки з молодшими сестрами

12-річна Діана, старша донька зіркового подружжя, Лілії Ребрик та Андрія Дикого 6-го жовтня повернулася до Києва з Лондона, куди їздила на танцювальні змагання.

У Insta-сторіс Ліля показала, як зустрічала свою дівчинку на вокзалі і як відбулося возз'єднання Діани з молодшими сестрами, 6-річною Поліною та піврічною Аделіною, а ще з бабусею.

Ребрик і Дикий зустріли доньку на київському вокзалі

Реклама:

Діана повернулася з Лондона, де брала участь у змаганні

Сестрички сумували

6-місячна Адель на люблячих ручках у старшої сестри

Бабуся теж чекала на Діану

У бабусі 6-го жовтня подвійна радість - приїзд онуки та професійне свято

Нагадаємо, нещодавно Ребрик загадала своїм підписникам непросту загадку, запостивши колаж із фото своїх дівчаток в однаковому віці і в одному й тому ж светрику. Телезірка запропонувала відгадати, де Діана, де Поліна, а де Адель.



