"Між літом і прощанням з ним": Ребрик у чорній сукні на бретелях оголила ноги в колоссі заради серпневих фото

Саме такими фото і варто закінчувати літо Усі фото @liz.parkhomchuk

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик закарбувала серпневий вайб на атмосферних фото в полі посеред колосся і сухої трави.

У своєму Instagram зірка посумувала, що літо вже закінчується, але і пораділа, що воно поки ще триває.

"Серпень медового кольору. Пахне пшеницею, липовим чаєм, яблуками, якими рясно вкриваєш тісто (буде шарлотка!) або розкладаєш на тацях сушитися (буде зимовий компот!). В серпні дні скоріше згасають, і сутінки швидко огортають усе довкола. У серпні часом буває печально, бо так стрімко втікає літо. А часом - так легко. Бо ж ось воно — літо — ще тут!", - написала Ребрик.

У Лілі вийшли атмосферні медово-серпневі фотографії

"У серпні тобі ніби хочеться надолужити те, чого не встиг цього літа. Насолодитися, вдихнути глибше і обов'язково запам'ятати. Як цей раптовий вечір... між сміхом і тишею, між літом і прощанням з ним. Коли ти трохи печальний, трохи веселий, а трохи — думками про липовий чай і шарлотку", - зазначила акторка.

Лаконічний чорний чудово контрастує з теплим тоном поля

Ребрик позувала ще й у костюмі під тон колоссю

Ммм, від фото віє ароматом різнотрав'я

Навіть чорно-білі фото передають атмосферу

Ребрик не стрималася від емоцій

Нагадаємо, не так давно Лілія повернулася з відпочинку в Туреччині, звідки напостила багато яскравого контенту з трьома дочками. Після відпустки актриса поділилася лайфхаками вдалого релаксу з трьома дітьми.