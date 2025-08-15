"Між літом і прощанням з ним": Ребрик у чорній сукні на бретелях оголила ноги в колоссі заради серпневих фото
Актриса і телеведуча Лілія Ребрик закарбувала серпневий вайб на атмосферних фото в полі посеред колосся і сухої трави.
У своєму Instagram зірка посумувала, що літо вже закінчується, але і пораділа, що воно поки ще триває.
"Серпень медового кольору. Пахне пшеницею, липовим чаєм, яблуками, якими рясно вкриваєш тісто (буде шарлотка!) або розкладаєш на тацях сушитися (буде зимовий компот!). В серпні дні скоріше згасають, і сутінки швидко огортають усе довкола. У серпні часом буває печально, бо так стрімко втікає літо. А часом - так легко. Бо ж ось воно — літо — ще тут!", - написала Ребрик.
"У серпні тобі ніби хочеться надолужити те, чого не встиг цього літа. Насолодитися, вдихнути глибше і обов'язково запам'ятати. Як цей раптовий вечір... між сміхом і тишею, між літом і прощанням з ним. Коли ти трохи печальний, трохи веселий, а трохи — думками про липовий чай і шарлотку", - зазначила акторка.
