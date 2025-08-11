"Я не нудьгую в цьому штилі": Ребрик про відсутність криз у шлюбі з Диким і їхнє табу в вихованні доньок

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик, яка разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким виховує трьох доньок, запевнила, що в їхній родині не буває криз, а навпаки, панує цілковитий штиль.

Зі слів 44-річної зірки, вони з коханим розподіляють побутові задачі багатодітних батьків, складаючи графік на тиждень та домовляючись, хто з дівчаток буде з нею на спектаклі в театрі, кого Андрій тим часом супроводжуватиме на тренування тощо. Дотримується пара спільної лінії і в вихованні Діани, Поліни та Аделіни.

Діані 12 років, Поліні - 7, а Адельці в березні виповнився рочок Фото з Instagram Ребрик

"Коли перша дитина і єдина, ясна річ, що вся любов направлена на неї. Коли в нас народилася Поля, у мене, як у старшої сестри в родині, була така установка, що старша донька не винна, що вона старша. В неї має бути право, щоби в неї теж продовжувалося дитинство. Ніколи не казати: "Ти ж старша, ти маєш зрозуміти...". Пам'ятаю, що з чоловіком ми проговорили, що це такі табу-слова", - поділилася Ліля в програмі "Ранок у великому місті".

Як зізналася Ребрик, комусь їхнє спокійне життя з Диким може навіть видатися нудним, але не їй.

"Завжди намагаються знайти якісь кризи, непорозуміння в нашій родині, а я кажу: "Не витрачайте час". Я завжди мріяла, щоби в моїй родині був штиль. Хтось скаже: "Ви нудно живете". Я не нудьгую в цьому штилі, мені комфортно", - запевнила вона.

