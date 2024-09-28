"Теплий чай, розпатлане волосся": Ребрик розказала про свою осінь і попозувала для атмосферних кадрів

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала фото з осіннім вайбом та розповіла, з чим у неї асоціюється ця пора року.

На світлинах Ребрик позує в оверсайз джинсах та в'язаному кардигані.

"Для мене осінь — це ранні заходи сонця, теплий чай, розпатлане волосся, теплі светри. Це кориця, спеції та все мʼяке й затишне. Це краса, яку неможливо не помітити", - написала Лілія.

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Нагадаємо, днями Лілія Ребрик показалася на роботі зі своєю 6-місячною донечкою Аделіною.

До речі, якось телеведуча ділилася враженнями від того, що бере дітей з собою на роботу.