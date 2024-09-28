"Теплий чай, розпатлане волосся": Ребрик розказала про свою осінь і попозувала для атмосферних кадрів

Юлія Леськова 28 вересня, 11:29
Лілія Ребрик позує для фото
Фото Наталія Царук

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик у своєму Instagram показала фото з осіннім вайбом та розповіла, з чим у неї асоціюється ця пора року.

На світлинах Ребрик позує в оверсайз джинсах та в'язаному кардигані.

"Для мене осінь — це ранні заходи сонця, теплий чай, розпатлане волосся, теплі светри. Це кориця, спеції та все мʼяке й затишне. Це краса, яку неможливо не помітити", - написала Лілія.


Лілія Ребрик наробила осінніх фото

Телеведуча поцікавилася у підписників, з чим у них асоціюється осінь

Фото Наталія Царук
Лілія Ребрик наробила нових фото

Свій атмосферний лук Лілія доповнила білими кросівками

Фото Наталія Царук
Лілія Ребрик показала нові фото
Фото Наталія Царук

Нагадаємо, днями Лілія Ребрик показалася на роботі зі своєю 6-місячною донечкою Аделіною.

До речі, якось телеведуча ділилася враженнями від того, що бере дітей з собою на роботу.

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Лілія Ребрик
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