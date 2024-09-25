За 5 хвилин до ефіру: Ребрик показалася на роботі зі своєю 6-місячною богинею

Багатодітна мама, актриса і телеведуча Лілія Ребрик - жінка дуже зайнята. А тому може собі дозволити прийти на ранкові зйомки у компанії піврічної донечки Аделіни.

Саме так Ліля і зробила 25-го вересня, завітавши до студії зі своєю маленькою "богинею" в леопардовому тюрбані.

Ребрик у студії зі своєю богинею в леопарді

Фото з маленькою Ребрик виклала в сторіс Instagram.

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Доня помагає мамі працювати

Дитина роботі не завада

Ото Аделінці пощастило - такий цікавий випав ранок із мамою

Нагадаємо, раніше Ребрик пояснювала, чому варто брати дітей з собою на роботу.

Як відомо, старшій доньці Ребрик і Дикого не так давно виповнилося 12 років. Докладніше про історію кохання і родини актриси читайте у попередньому матеріалі ТаблоID.