"Якщо потрібно бути на висоті": Ребрик у буковинських вишиванках розповіла, чому любить їх носити

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала колекцію своїх буковинських вишиванок.

У своєму Instagram 44-річна зірка запостила допис, де похизувалася яскравими предметами гардероба.

"Я сама народилася в Чернівцях, це захід України. Вишиванки завжди були в моїй родині — у бабусь із дідусями, у батьків і в мене з дитинства. Наразі вишиванка — це не лише стародавній та автентичний, а й сучасний, стильний та зручний одяг, який можна поєднати з будь-яким елементом гардероба. У моєму гардеробі дуже багато вишиванок, навіть не рахувала. І це не лише сорочки, але й сукні, брючні костюми, костюми із шортами тощо". - розказала вона.

До речі, саме в цій сукні-вишиванці Лілія вітала з Днем вишиванки у травні

Акторка любить яскраві поєднання

"Я впевнена, якщо потрібно бути на висоті, можна всього лише одягнути вишиванку. Вишиванка — це живий, динамічний символ, який змінюється разом із нами та стає невідʼємною частиною сучасного життя і міжнародної моди, при цьому зберігаючи свою душу та код нації", - запевнила вона.

Є а гардеробі Лілії і більш ніжні варіанти

Нагадаємо, кілька тижнів тому, у День Моди, зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво здивував кількістю його вишиванок.