"Якщо потрібно бути на висоті": Ребрик у буковинських вишиванках розповіла, чому любить їх носити
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала колекцію своїх буковинських вишиванок.
У своєму Instagram 44-річна зірка запостила допис, де похизувалася яскравими предметами гардероба.
"Я сама народилася в Чернівцях, це захід України. Вишиванки завжди були в моїй родині — у бабусь із дідусями, у батьків і в мене з дитинства. Наразі вишиванка — це не лише стародавній та автентичний, а й сучасний, стильний та зручний одяг, який можна поєднати з будь-яким елементом гардероба. У моєму гардеробі дуже багато вишиванок, навіть не рахувала. І це не лише сорочки, але й сукні, брючні костюми, костюми із шортами тощо". - розказала вона.
"Я впевнена, якщо потрібно бути на висоті, можна всього лише одягнути вишиванку. Вишиванка — це живий, динамічний символ, який змінюється разом із нами та стає невідʼємною частиною сучасного життя і міжнародної моди, при цьому зберігаючи свою душу та код нації", - запевнила вона.
Нагадаємо, кілька тижнів тому, у День Моди, зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво здивував кількістю його вишиванок.
"Приємно здивувала": Ребрик похвалилася дебютом середньої дочки на змаганнях з гімнастики
З акробатикою і шпагатами: дочки Ребрик влаштували модний показ шкільної форми. Фото
"Тренується жити за правилами багатодітної родини": Ребрик розказала про кумедну звичку 1-річної доні і показала милі фото