"Ношу не тільки на свята": Ектор Хіменес-Браво у День моди здивував кількістю своїх вишиванок
Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво 9-го липня, у День моди, похизувався своїми вишиванками.
У своєму Instagram Ектор запостив відео, де показав стильну ходу Хрещатиком.
"Сьогодні День моди. І я скажу чесно — я закоханий в українську моду. Вона про характер. Про свободу. Про красу, яка йде зсередини.
У мене вдома понад 10 вишиванок — і кожна особлива. Я ношу їх не тільки на свята. А тому що це красиво, гідно і з душею. Українські дизайнери створюють моду, яка звучить на весь світ. Підтримуйте їх. Бо кожна річ — як витвір мистецтва", - написав Ектор.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував, які модні тренди будуть актуальними у 2025-му.
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