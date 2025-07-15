З акробатикою і шпагатами: дочки Ребрик влаштували модний показ шкільної форми. Фото

Актриса і телеведуча Лілія Ребрик уже розпочала готувати старших дочок Діану і Поліну до нового шкільного року.

Зірка влаштувала дівчатам модну примірку шкільної форми українського бренду. Молодшу Аделю теж не обділили увагою.

Фото своїх дівчаток у стильних луках Лілія виклала в Instagram.

Старша Діана, молодша Аделі та середня Поліна - усі дівчатка Ребрик і Дикого попозували в стильних вбраннях

"Хтось скаже, що літо в розпалі і ще рано думати про школу. А я вам скажу: саме час! Щоб потім не бігати в останній день у пошуках того самого платтячка, яке бачили ще в липні...", - написала Ребрик.

12-річній Діані личить такий трендовий лук

"Поліна, звісно ж, одразу влаштувала формі краш-тест "на міцність" - з акробатикою і шпагатами", - написала Ліля

Форма витримала всі шпагати юної гімнастки

Однорічну Аделю теж вбрали у модну форму, хоч їй ще далеко до школи

Оце так різноманіття!

Щасливі батьки трьох дівчаток після походу по магазинах

Нагадаємо, 7-річна донька Ребрик Поліна нещодавно дебютувала на змаганнях з художньої гімнастики. А 12-річна Діана успішно займається бальними танцями і регулярно бере участь у конкурсах.

Молодша Аделіна поки що лише позує в сукнях для мами, щоб вона тішила своїх підписників милим контентом.