З акробатикою і шпагатами: дочки Ребрик влаштували модний показ шкільної форми. Фото
Актриса і телеведуча Лілія Ребрик уже розпочала готувати старших дочок Діану і Поліну до нового шкільного року.
Зірка влаштувала дівчатам модну примірку шкільної форми українського бренду. Молодшу Аделю теж не обділили увагою.
Фото своїх дівчаток у стильних луках Лілія виклала в Instagram.
"Хтось скаже, що літо в розпалі і ще рано думати про школу. А я вам скажу: саме час! Щоб потім не бігати в останній день у пошуках того самого платтячка, яке бачили ще в липні...", - написала Ребрик.
Нагадаємо, 7-річна донька Ребрик Поліна нещодавно дебютувала на змаганнях з художньої гімнастики. А 12-річна Діана успішно займається бальними танцями і регулярно бере участь у конкурсах.
Молодша Аделіна поки що лише позує в сукнях для мами, щоб вона тішила своїх підписників милим контентом.
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