"Можете закидати мене сандалями": Ребрик у короткій спідниці посвітила ніжками, радіючи спеці. Фото

Телеведуча Лілія Ребрик належить до тих щасливчиків, для котрих липнева спека, що дісталася України - не мука, а втіха.

У цьому зірка зізналася своїм підписникам у Instagram. Ліля поділилася бешкетним фотосетом, для якого постала перед камерою в куцій спідничці-плісе.

Лілія продемонструвала свій літній кежуал-аутфіт

"Нарешті… спека. Можете закидати мене сандалями: але я її обожнюю! Не шукаю собі місце під кондиціонером, а шукаю - під сонцем!", - заявила Ребрик, принагідно поцікавившись у читачів, які вони мають плани на залишок літа.

Зірка зізналася в любові до спеки

"Що це за дівчинка?.. Геть не скажеш, що мама трьох... Наче восьмикласниця...", - милуються Лілією підписники.

Ребрик щиро насолоджується погодою

Акторці не потрібен кондиціонер

Нагадаємо, в травні Ребрик зустріла свої "солодкі 44" та розповіла, що для неї найголовніше. А ще акторка, яка разом із чоловіком-хореографом Андрієм Диким виховує трьох доньок - Діану, Поліну та Аделіну - нещодавно показувала, як виглядають емоції багатодітної мами.