"Можете закидати мене сандалями": Ребрик у короткій спідниці посвітила ніжками, радіючи спеці. Фото

Марія Ткаченко - 8 липня, 10:15
Лілія Ребрик
Фото Наталія Царук

Телеведуча Лілія Ребрик належить до тих щасливчиків, для котрих липнева спека, що дісталася України - не мука, а втіха.

У цьому зірка зізналася своїм підписникам у Instagram. Ліля поділилася бешкетним фотосетом, для якого постала перед камерою в куцій спідничці-плісе.

Ліліана Ребрик

Лілія продемонструвала свій літній кежуал-аутфіт


"Нарешті… спека. Можете закидати мене сандалями: але я її обожнюю! Не шукаю собі місце під кондиціонером, а шукаю - під сонцем!", - заявила Ребрик, принагідно поцікавившись у читачів, які вони мають плани на залишок літа.

Ліля Ребрик

Зірка зізналася в любові до спеки

"Що це за дівчинка?.. Геть не скажеш, що мама трьох... Наче восьмикласниця...", - милуються Лілією підписники.

Лілія Ребрик у інстаграм

Ребрик щиро насолоджується погодою

Фото Ребрик

Акторці не потрібен кондиціонер

Нагадаємо, в травні Ребрик зустріла свої "солодкі 44" та розповіла, що для неї найголовніше. А ще акторка, яка разом із чоловіком-хореографом Андрієм Диким виховує трьох доньок - Діану, Поліну та Аделіну - нещодавно показувала, як виглядають емоції багатодітної мами

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Лілія Ребрик
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