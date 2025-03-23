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"Любов - це готувати разом": Маремуха з 3-річним сином показала рецепт лінивих вареників. Відео

Юлія Леськова - 23 березня, 11:50
Вікторія Маремуха-Беллє зі своїм сином Лукою
Фото з Instagram Вікторії Маремухи-Беллє

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє поділилася зі своїми підписниками рецептом лінивих вареників та зачарувала кадрами, на яких готує їх разом зі своїм 2-річним синочком Лукою.

"Любов - це готувати разом і не посваритись", - написала Віка.

Вікторія Маремуха на кухні з сином

Вікторія показала, як готує ліниві вареники для свого синочка


Аби приготувати ліниві вареники за рецептом блогерки, вам знадобиться:

  • 300г сиру кисломолочного;
  • 1 яйце, але Лука вирішив, що буде 2;
  • 6 ложок борошна (було б менше, але ж екстра яйце);
  • 2 пакетики ванільного цукру і 1 ложка цукру білого;
  • дрібка солі.
Вікторія Маремуха вчить сина куховарити

Здається, маленький Лука захоплений процесом приготування страви

Це все треба змішати між собою, з тіста сформувати ковбаску. Потім порізати її на частини та сформувати кульки.

"Варити після закипання 2хв", - додала Маремуха-Беллє.  

Син Вікторії Маремухи допомагає готувати

Вікторія показала, як вони з сином готують

Нещодавно Вікторія Маремуха-Беллє відкрила секрет стрункої фігури

До речі, свого сина Віка та її чоловік-француз похрестили у Києві. 

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