"Любов - це готувати разом": Маремуха з 3-річним сином показала рецепт лінивих вареників. Відео
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє поділилася зі своїми підписниками рецептом лінивих вареників та зачарувала кадрами, на яких готує їх разом зі своїм 2-річним синочком Лукою.
"Любов - це готувати разом і не посваритись", - написала Віка.
Аби приготувати ліниві вареники за рецептом блогерки, вам знадобиться:
- 300г сиру кисломолочного;
- 1 яйце, але Лука вирішив, що буде 2;
- 6 ложок борошна (було б менше, але ж екстра яйце);
- 2 пакетики ванільного цукру і 1 ложка цукру білого;
- дрібка солі.
Це все треба змішати між собою, з тіста сформувати ковбаску. Потім порізати її на частини та сформувати кульки.
"Варити після закипання 2хв", - додала Маремуха-Беллє.
Нещодавно Вікторія Маремуха-Беллє відкрила секрет стрункої фігури.
До речі, свого сина Віка та її чоловік-француз похрестили у Києві.
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