"Любов - це готувати разом": Маремуха з 3-річним сином показала рецепт лінивих вареників. Відео

Фото з Instagram Вікторії Маремухи-Беллє

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє поділилася зі своїми підписниками рецептом лінивих вареників та зачарувала кадрами, на яких готує їх разом зі своїм 2-річним синочком Лукою.

"Любов - це готувати разом і не посваритись", - написала Віка.

Вікторія показала, як готує ліниві вареники для свого синочка

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Аби приготувати ліниві вареники за рецептом блогерки, вам знадобиться:

300г сиру кисломолочного;

1 яйце, але Лука вирішив, що буде 2;

6 ложок борошна (було б менше, але ж екстра яйце);

2 пакетики ванільного цукру і 1 ложка цукру білого;

дрібка солі.

Здається, маленький Лука захоплений процесом приготування страви

Це все треба змішати між собою, з тіста сформувати ковбаску. Потім порізати її на частини та сформувати кульки.

"Варити після закипання 2хв", - додала Маремуха-Беллє.

Вікторія показала, як вони з сином готують

Нещодавно Вікторія Маремуха-Беллє відкрила секрет стрункої фігури.

До речі, свого сина Віка та її чоловік-француз похрестили у Києві.