59-річна Ліз Херлі на Мальдівах похвалилася молодим тілом і пружними сідницями у бікіні. Фото
Британська акторка Елізабет Херлі продовжує вражати шанувальників світлинами зі своєї відпустки на Мальдівах.
У своєму Instagram засновниця бренду купальників попозувала біля пальми у власному комплекті червоного кольору.
А в іншому бікіні 59-річна зірка насолоджувалася заходом сонця на острові. Вона ефектно пробіглася пляжем, демонструючи струнке тіло.
"Дивовижна відпустка, що наповнена сонцем, морем і піском. А також місячним світлом, смачною їжею та найкращими ваннами на свіжому повітрі", — написала Елізабет.
Минулого року Ліз розповідала, що не обмежує себе у харчуванні. Натомість вона полюбляє ходьбу та йогу, а ще активно займається спортом.
До речі, зірка часто робить спокусливі зйомки і позує в бікіні. Також Херлі відвідує світські заходи.
Як відомо, акторка має 23-річного сина Деміена. Юнак часто супроводжує маму на червоних доріжках.