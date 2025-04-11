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59-річна Ліз Херлі на Мальдівах похвалилася молодим тілом і пружними сідницями у бікіні. Фото

Карина Тімкова - 11 квітня, 17:45

Британська акторка Елізабет Херлі продовжує вражати шанувальників світлинами зі своєї відпустки на Мальдівах.

У своєму Instagram засновниця бренду купальників попозувала біля пальми у власному комплекті червоного кольору.

А в іншому бікіні 59-річна зірка насолоджувалася заходом сонця на острові. Вона ефектно пробіглася пляжем, демонструючи струнке тіло.

Елізабет Херлі у червоному бікіні попозувала на Мальдівах

Знаменитість захопила своїм виглядом у пляжному луці 

Фото Instagram
Елізабет Херлі у бікіні побігала пляжем

Херлі похизувалася підтягнутою фігуркою на тлі Індійського океану. Вона також додала, що це "найпрекрасніший захід сонця на прекрасних Мальдівах"

Кадр з Instagram

"Дивовижна відпустка, що наповнена сонцем, морем і піском. А також місячним світлом, смачною їжею та найкращими ваннами на свіжому повітрі", — написала Елізабет.

Елізабет Херлі посвітила струнким тілом на пляжі

Акторка не тільки продає купальники, але й сама носить їх у своїх поїздках

Минулого року Ліз розповідала, що не обмежує себе у харчуванні. Натомість вона полюбляє ходьбу та йогу, а ще активно займається спортом.

До речі, зірка часто робить спокусливі зйомки і позує в бікіні. Також Херлі відвідує світські заходи.

Як відомо, акторка має 23-річного сина Деміена. Юнак часто супроводжує маму на червоних доріжках.

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