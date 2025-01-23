Лобода на Карибах заселфилася в купальнику та попозувала на заправці. Фото

Лобода наробила дивних фото на Карибах

Співачка Світлана Лобода влаштувала собі січневі канікули в теплих краях та замість пляжних фото в бікіні виклала кадри, зроблені на заправці.

42-річна артистка відпочиває на острові Сен-Бартелемі, що в Карибському морі, і ділиться з підписниками різним контентом звідти.

Хоча одне фото в купальнику все ж таки було - на селфі, яке Світлана зробила не біля моря, а на тлі яскравої шторки.

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Пляжні фото теж були

Нагадаємо, після нетривалої участі у гурті "ВІА Гра" Світлана Лобода змогла побудувати дуже успішну сольну кар'єру, щоправда не лише в Україні, а й в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з Москви та оселилася за кордоном і почала активно підтримувати Україну.

Утім, продовжує співати і випускати пісні російською.