Секс до останніх днів і не лише: Логай у день 32-річчя розповів про свої мрії та "ненормальну" реакцію на втрату пальця

Актор Артур Логай 12 вересня святкує свій день народження. Йому виповнилося 32 роки.

В Instagram іменинник написав побажання для себе та розповів про перші враження і незвичні почуття після нещодавнього нещасного випадку, коли йому відірвало палець.

"Бажаю собі сам бути охрінітельно здоровим і прожити в своїй памʼяті, своєму тілі, з усіма пальцями які маю на цю мить, при здоров'ї та силі до 90 років, до останніх днів маючи секс. (уявляю себе доволі міцним дідом). Бути щасливим та в коханні у шлюбі Євгенією. Стати і бути хорошим батьком та другом своїм синам. Терпіння і добра в своєму серці. Хоча б раз на рік давати концерт зі своїми піснями", — написав він.

Кінозірка відзначив своє 32-річчя та поділився власними мріями Фото boichenko.yaroslav

"Бажаю стати частиною голлівудського та європейського кіно… Мати дім в горах і дім біля океану. Мати на банківському валютному рахунку суму із 8 нулями. Отримати Оскар, Еммі і Золотий глобус. Не соромитись своїх мрій і бажань. Залишитись собою, незважаючи на успіх. Мати силу, вдачу і можливості здійснити всі свої мрії та бажання. З Днем Народження мене".

Інцидент з пальцем стався влітку на скеледромі Скрін instagram

"Коли мені відірвало палець, перше, що я зробив — попросив викликати швидку. Друге — води й нашатир. А третє — сів на диван і зловив себе на дивній думці: "Ага. Ось так це відчувається". Я почав фіксувати все: що відчуваю, що думаю, де болить, як дихаю, що робить моє обличчя.

І людей навколо — хто блідне, хто панікує, хто намагається допомогти. Це називається фіксація. Іноді мені здається, що це ненормально. Бо коли є кров і біль, нормальні люди думають, як впоратись, виправити, зменшити біль. А я думаю, як це виглядає збоку — щоби потім, коли знадобиться зіграти щось подібне, дістати ці спогади та емоції із себе і відтворити.

І так з усім, що відбувається навколо. Хтось назве це профдеформацією, але в моїй професії — це частина роботи. Фіксувати навіть біль, який зазвичай люди воліли б забути", — відверто розповів знаменитість.

Логай зробив нову фотосесію після нещасного випадку Фото boichenko.yaroslav

Нагадаємо, у шлюбі Артура та Євгенії народився син Лев, а від попередніх стосунків у нього є син Герман. Не так давно ТаблоID детально розповів про особисте життя актора.

До речі, подружжя любить ділитися своїми милими зйомками, а ще дружина Логая розповідала цікаві подробиці про їхні стосунки. Якось закохані насмішили спробами позайматися йогою.