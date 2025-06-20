"Так тебе люблю": Лонгорія у день 7-річчя сина замилувала теплими обіймами на пляжі

Марія Мельник - 20 червня, 10:00

Американська акторка Єва Лонгорія привітала з днем народження сина Сантьяго.

У своєму Instagram зіркова мама запостила спільні фото і написала теплі слова для хлопця.

Лонгорія з сином за іграми

"Вітаю мого Санті з 7-м днем народження. Я так тебе люблю", - написала Єва

Лонгорія з сином на пляжі

В фотоарсеналі мами знайшлося чимало спільних фото


Єва Лонгорія в обіймах з сином

Батько Санті - чоловік Єви, мексиканський медіамагнат Хосе Бастон.

До речі, це другий шлюб зірки. З першим чоловіком акторки був баскетболіст Тоні Паркер. А з Хосе вони побралися у 2016-му.

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