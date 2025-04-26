Лопес у тюрбані, накладних віях та рожевому атласі посяяла на гламурних фото
Американська співачка Дженніфер Лопес поділилася зі своїми шанувальниками новими гламурними фото у рожевому аутфіті.
Зірка попозувала в атласній оверсайз сукні-халаті та з тюрбаном на голові. Свій образ Джей Ло доповнила масивним кольє та сережками.
"Час сяяти. Віднайди своє сяєво. Щасливої п'ятниці", - звернулася зірка до підписників.
Нещодавно Лопес позувала з командою "Формули 1" в рожевому латексі.
Також співачка днями заявляла, що зараз має тіло краще, ніж будь-коли.
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