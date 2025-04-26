Лопес у тюрбані, накладних віях та рожевому атласі посяяла на гламурних фото

Юлія Леськова - 26 квітня, 10:20
Дженніфер Лопес робить селфі
Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес поділилася зі своїми шанувальниками новими гламурними фото у рожевому аутфіті. 

Зірка попозувала в атласній оверсайз сукні-халаті та з тюрбаном на голові. Свій образ Джей Ло доповнила масивним кольє та сережками. 

"Час сяяти. Віднайди своє сяєво. Щасливої п'ятниці", - звернулася зірка до підписників. 


Дженніфер Лопес з тюрбаном на голові

Лопес показалася в стильному образі трендового рожевого відтінку

Дженніфер Лопес наробила нових фото
Цікаво, це Дженніфер так ходить вдома?
Дженніфер Лопес попозувала для фото

Накладні вії зірки - окремий аксесуар в цьому образі

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Нещодавно Лопес позувала з командою "Формули 1" в рожевому латексі. 

Також співачка днями заявляла, що зараз має тіло краще, ніж будь-коли. 

Читайте також:

Лопес готова знову закохатися: інсайдер розказав, яким має бути чоловік

Лопес у компанії своєї дитини в стильній смужці блиснула голим животом на бродвейській прем'єрі. Фото

Лопес романтичною поведінкою під час зйомок підігріла чутки про роман із колегою

Лопес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів