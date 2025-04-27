"Дивіться на себе ширше": Луценко пояснила, чому не треба зациклюватися на вазі

Юлія Леськова - 27 квітня, 14:28
Аніта Луценко позує для фото
Фото з Instagram Аніти Луценко

Зіркова тренерка Аніта Луценко звернулася до своїх підписників та наголосила на тому, що не потрібно бути зацикленим на своїй вазі, бо це хибний шлях до гармонійних стосунків зі своїм тілом.

Про це Аніта написала у своєму Instagram, наголошуючи, що ваги не міряють красу, талановитість, здоров'я, витривалість чи силу.

"Погодьтеся, набагато важливіше, як ти почуваєшся, як виглядаєш, чи є в тебе проблеми зі здоров’ям чи ні, чи пружна в тебе шкіра чи є енергія і лібідо в тілі…тобто є багато показників, що дійсно важливі", - написала Луценко.


Вона зазначила, що на себе потрібно дивитися ширше.

"Окрім того, треноване тіло і ні, це може бути та сама вага і зріст, але протилежний за сприйняттям вигляд. Дивіться на себе ширше", - додала вона. 

Аніта Луценко пояснила, чому на вазі не можна зациклюватися

Луценко закликала підписників не зациклюватися на вазі

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показувала, як потрібно правильно присідати, аби не зашкодити собі. 

Також тренерка називала головні помилки під час тренувань, які віддаляють результат. 

Читайте також:

"Як аналог алкоголю": Аніта Луценко пояснила, що вона думає про "Оземпік"

Аніта Луценко розказала, як рахувати денну норму води та чому не слід заміняти її "капучинкою"

Не впадати в жертву і не аб'юзити себе: Луценко у 41-й день народження наробила грайливих фото у міні та розказала, чого навчилася

аніта луценко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів