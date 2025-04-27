"Дивіться на себе ширше": Луценко пояснила, чому не треба зациклюватися на вазі
Зіркова тренерка Аніта Луценко звернулася до своїх підписників та наголосила на тому, що не потрібно бути зацикленим на своїй вазі, бо це хибний шлях до гармонійних стосунків зі своїм тілом.
Про це Аніта написала у своєму Instagram, наголошуючи, що ваги не міряють красу, талановитість, здоров'я, витривалість чи силу.
"Погодьтеся, набагато важливіше, як ти почуваєшся, як виглядаєш, чи є в тебе проблеми зі здоров’ям чи ні, чи пружна в тебе шкіра чи є енергія і лібідо в тілі…тобто є багато показників, що дійсно важливі", - написала Луценко.
Вона зазначила, що на себе потрібно дивитися ширше.
"Окрім того, треноване тіло і ні, це може бути та сама вага і зріст, але протилежний за сприйняттям вигляд. Дивіться на себе ширше", - додала вона.
Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показувала, як потрібно правильно присідати, аби не зашкодити собі.
Також тренерка називала головні помилки під час тренувань, які віддаляють результат.
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