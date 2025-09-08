Саніна в асиметрії і Різатдінова в чорному міні: луки зіркових гостей Ukrainian Fashion Week

Марія Мельник - 8 вересня, 15:45

7-го вересня в рамках Ukrainian Fashion Week-2025 відбувся показ бренду J’amemmе, дизайнерки Юлії Ярмолюк.

Серед запрошених гостей опинилися і зірки шоубізнесу: Макс Барських, Юлія Саніна, Анна Неплях та інші.

Фото оприлюднив JetSetter.ua. 

Барських на показі

Макс Барських для виходу обрав безпрограшний тотал блек

Фото: Влад Спешилов

Саніна у білому топі

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розбавила образ асиметричним топом та масивними аксесуарами

Саніна у масивних прикрасах

Чого тільки варті сережки зірки

Ганна Різатдінова на моді
Класичний метч чорного й білого підтримала і гімнастка Ганна Різатдінова. Однак додала романтичних перлин на ногах
Неплях у чорному костюмі
Анна Неплях здивувала строгим елегантним образом. І теж чорно-білим
Ажнов на показі

А виконавець головної ролі у стрічці "Малевич" Віталій Ажнов обрав кежуал

Відвідала Ukrainian Fashion Week і дружина Сергія Тігіпка Алла Зіневич-Тігіпко. Алла обрала для виходу персикову сукню бренду Bevza. Також на Тижні моди засвітилося подружжя Осадча з Горбуновим

Читайте також:

Данилевська і Бадрітдінов про премію для молодих дизайнерів

Колишня Тищенка вперше за 11 років показалася на Тижні моди і пригадала, як на її чоловіка "полювали" жінки

"Прикрий моє пузо, а я твоє прикрию": Карпа у купальнику зазнімкувалася в обіймах коханого

Різатдінова Макс Барських
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів