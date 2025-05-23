"Прикрий моє пузо, а я твоє прикрию": Карпа у купальнику зазнімкувалася в обіймах коханого
Письменниця та співачка Ірена Карпа поділилася атмосферним фото зі свого нещодавнього відпочинку на яхті з чоловіком, Луї Требюше. До світлини, яку вона опублікувала у Insta-сторіс, зірка підібрала дотепний підпис.
"Пст. Прикрий моє пузо, а я твоє прикрию", - зазначила Карпа.
Як відомо, для Ірени, яка виховує двох дочок, Кору та Каю, це третій шлюб. Якось зірка розповідала, в чому секрет щасливих стосунків і як проявляється взаємна любов.
Нагадаємо, нещодавно 44-річна Карпа втілила образ чорної нареченої на модному показі в рамках Ukrainian Fashion Week.
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