MamaRika топлес показала, як підтримує пружність тіла
Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа) продовжує займатися зі своїм чоловіком, комедійним актором Сергієм Середою у спортзалі.
У своєму Instagram зірка також показала, які процедури для підтримання краси тіла робить у салонах.
Нагадаємо, серед методів боротьби із дорослішанням у Анастасії є і епатажні. Наприклад, омолодження спермою лосося.
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