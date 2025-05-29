MamaRika топлес показала, як підтримує пружність тіла

Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа) продовжує займатися зі своїм чоловіком, комедійним актором Сергієм Середою у спортзалі.

У своєму Instagram зірка також показала, які процедури для підтримання краси тіла робить у салонах.

Чоловік в усіх сенсах слова підтримує свою кохану

Виконавиця похизувалася роботою над собою

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Окрім спорту співачка робить масажі ендосфери для тіла

Роботу Анастасії над собою неможливо не помітити

Нагадаємо, серед методів боротьби із дорослішанням у Анастасії є і епатажні. Наприклад, омолодження спермою лосося.