MamaRika в обтислому ромпері показала, як коханий у спортзалі помацав її за дупцю. Фото
Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа) похвалилася своїм вихідним з чоловіком, комедійним актором Сергієм Середою у спортзалі.
Настя у чорному обтислому ромпері зазнімкувала себе та коханого, який жартома тримався за її сідниці.
"Мама з батьою в зданії", - написала вона.
Нещодавно співачка похвалилася шанувальникам збільшеними губами.
Також вона розповідала, як омолоджується спермою лосося.
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