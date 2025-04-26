MamaRika в обтислому ромпері показала, як коханий у спортзалі помацав її за дупцю. Фото

Фото з Instagram MamaRika

Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа) похвалилася своїм вихідним з чоловіком, комедійним актором Сергієм Середою у спортзалі.

Настя у чорному обтислому ромпері зазнімкувала себе та коханого, який жартома тримався за її сідниці.

"Мама з батьою в зданії", - написала вона.

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А як проводите свій вихідний ви?

Скріншот з Instagram MamaRika

Нещодавно співачка похвалилася шанувальникам збільшеними губами.

Також вона розповідала, як омолоджується спермою лосося.