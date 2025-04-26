MamaRika в обтислому ромпері показала, як коханий у спортзалі помацав її за дупцю. Фото

Юлія Леськова - 26 квітня, 15:21
Мамаріка зі своїм чоловіком Сергієм на фото
Фото з Instagram MamaRika

Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа) похвалилася своїм вихідним з чоловіком, комедійним актором Сергієм Середою у спортзалі. 

Настя у чорному обтислому ромпері зазнімкувала себе та коханого, який жартома тримався за її сідниці. 

"Мама з батьою в зданії", - написала вона. 


Анастасія Середа зі своїм чоловіком у спортзалі

Чоловік власноруч перевірив результати тренувань

Анастасія Середа займається з чоловіком

А як проводите свій вихідний ви?

MamaRika зі своїм чоловіком роблять селфі
Скріншот з Instagram MamaRika

Нещодавно співачка похвалилася шанувальникам збільшеними губами. 

Також вона розповідала, як омолоджується спермою лосося. 

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MamaRika
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