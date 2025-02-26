"Незамінних не буває": MamaRika поміркувала про вміння відпускати і посвітила спіднім у розкутому фотосеті

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) порадувала шанувальників новим зухвалим фотосетом, поставши перед камерою в чорному спідньому та розстібнутих джинсах.

Світлинами, а ще своїми думками про те, чому потрібно вміти відпускати людей зі свого життя, зірка поділилася в Instagram.

MamaRika попозувала для яскравих фото і повідомила про особисту перемогу

"Я сьогодні зрозуміла, що нарешті навчилася відпускати людей легко і безболісно! Це моя особиста перемога, бо я завжди прикипаю, залипаю, ґвалтую себе морально, пробачаю довго і нудно, але нот нау)", - похвалилася 35-річна Настя.

"За останні кілька місяців оточення почистилося від тих, з ким ми все відпрацювали кармічно, хто більше не потрібен мені і навпаки, з ким більше не ростеш…", - розповіла вона.

Анастасія тепер не намагається втримувати в своєму житті людей, які більше їй не потрібні

Зі слів MamaRika, все стало значно простіше, відколи вона більше не намагається триматися за старі програми і людей.

"Приходять нові, на інших вібраціях і прошивках, МОЇ люди на цьому етапі, і це кайф! Ну і головне, що завжди треба пам'ятати: незамінних не буває, єдиний кого ти собі не заміниш це ТИ, бейбі!", - наголосила вона.

Нагадаємо, на щастя, людиною, яку Анастасії довелося відпустити, не став її чоловік Сергій Середа. Пара зуміла подолати серйозну кризу в своїх стосунках та залишитися разом.

Як відомо, подружжя виховує 3-річного сина Давіда.