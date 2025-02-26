"Незамінних не буває": MamaRika поміркувала про вміння відпускати і посвітила спіднім у розкутому фотосеті
Співачка MamaRika (Анастасія Середа) порадувала шанувальників новим зухвалим фотосетом, поставши перед камерою в чорному спідньому та розстібнутих джинсах.
Світлинами, а ще своїми думками про те, чому потрібно вміти відпускати людей зі свого життя, зірка поділилася в Instagram.
"Я сьогодні зрозуміла, що нарешті навчилася відпускати людей легко і безболісно! Це моя особиста перемога, бо я завжди прикипаю, залипаю, ґвалтую себе морально, пробачаю довго і нудно, але нот нау)", - похвалилася 35-річна Настя.
"За останні кілька місяців оточення почистилося від тих, з ким ми все відпрацювали кармічно, хто більше не потрібен мені і навпаки, з ким більше не ростеш…", - розповіла вона.
Зі слів MamaRika, все стало значно простіше, відколи вона більше не намагається триматися за старі програми і людей.
"Приходять нові, на інших вібраціях і прошивках, МОЇ люди на цьому етапі, і це кайф! Ну і головне, що завжди треба пам'ятати: незамінних не буває, єдиний кого ти собі не заміниш це ТИ, бейбі!", - наголосила вона.
Нагадаємо, на щастя, людиною, яку Анастасії довелося відпустити, не став її чоловік Сергій Середа. Пара зуміла подолати серйозну кризу в своїх стосунках та залишитися разом.
Як відомо, подружжя виховує 3-річного сина Давіда.
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