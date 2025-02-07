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MamaRika в обтислій коротенькій сукні наробила спокусливих фото

Карина Тімкова - 7 лютого, 10:20
MamaRika зачарувала прихильників стильним образом

MamaRika знає як створити епатажний образ

Фото з Instagram

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) потішила підписників новими фотографіями, опублікованими в Instagram.

У кадрі 35-річна зірка попозувала в обтислій чорній сукні, яку доповнила піджаком в тон. Коротке вбрання вигідно підкреслювало талію співачки та оголювало її довгі ноги.

Вона також вдягнула ботфорти вище коліна й масивні блискучі прикраси.


MamaRika позує в обтислій сукні

Співачка приділяє чимало часу догляду за собою

MamaRika опублікувала ефектні знімки в Instagram

Артистка вміє себе подати

MamaRika наробила спокусливих фото

Знаменитість похизувалась тонкою талією

Як відомо, MamaRika полюбляє позувати для чуттєвих фотосесій. Так, нещодавно вона показалась у довгій сукні з відкритою спиною і оголеною у ванні.

Нагадаємо, MamaRika та її чоловік, комік Сергій Середа мали серйозні проблеми у шлюбі. У січні виконавиця представила пісню "Колишня", натхненну цим непростим етапом і боротьбою за стосунки.

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MamaRika
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