MamaRika в обтислій коротенькій сукні наробила спокусливих фото

MamaRika знає як створити епатажний образ Фото з Instagram

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) потішила підписників новими фотографіями, опублікованими в Instagram.

У кадрі 35-річна зірка попозувала в обтислій чорній сукні, яку доповнила піджаком в тон. Коротке вбрання вигідно підкреслювало талію співачки та оголювало її довгі ноги.

Вона також вдягнула ботфорти вище коліна й масивні блискучі прикраси.

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Як відомо, MamaRika полюбляє позувати для чуттєвих фотосесій. Так, нещодавно вона показалась у довгій сукні з відкритою спиною і оголеною у ванні.

Нагадаємо, MamaRika та її чоловік, комік Сергій Середа мали серйозні проблеми у шлюбі. У січні виконавиця представила пісню "Колишня", натхненну цим непростим етапом і боротьбою за стосунки.