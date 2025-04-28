Манекен повністю оголилася для пікантної зйомки зі своїм чоловіком. Фото

Блогерка Ксюша Манекен влаштувала дуже гарячу зйомку зі своїм чоловіком Андрієм.

Перед фотографинею зірка постала повністю оголеною. Спочатку вона посиділа у свого коханого на руках, а потім полежала біля нього, дозволяючи гладити її сідниці.

Бекстейджем і результатом фотосесії у чорно-білих кольорах 32-річна блогерка поділилась у ролику в Instagram.

Чоловік Ксюші одягу не знімав Кадр з instagram

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Фотографії вийшли спокусливі та чуттєві

Публікація була підписана, як "наша любов"

Нещодавно Ксюша посвітила сідницями у душі та у купальнику повигиналася на пісках. А ще вона поділилася роздумами про любов до себе й секретами тренувань.

Нагадаємо, зі своїм чоловіком Андрієм вона побралась у вересні 2024-го. Її обранець старший на 11 років.