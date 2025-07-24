"Верховна Зрада - ми вас бачимо!": Маремуха показалася на мітингу проти скандального закону

23-го липня в різних містах України пройшли акції протесту через законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Громадські діячі та зірки шоубізнесу, серед яких опинилася і блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха, долучилися до мітингів.

У своєму Instagram Віка зробила допис, де показалася на київській акції.

"Почуйте нас, пане Президенте! Верховна Зрада – ми вас бачимо! Ми – народ. Ми – влада. Вимагаємо повернути незалежність антикорупційним органам! Ми – проти закону #12414. Ми боремось за своє право на демократичне майбутнє. Дякую кожному і кожній, хто не мовчить. І не треба нам закидати про "проплачене" — це не замовлення. Це – наша свідома громадянська гідність", - зазначила Маремуха.

Маремуха вийшла на протест разом з іншими мешканцями Києва

Нагадаємо, ще кілька місяців тому Маремуха боролася не з владою, а з... целюлітом. Раніше вона розказувала, які процедури робила для цього.