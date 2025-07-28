Маремуха у сексі топі з хутром і прозорих штанях ефектно попозувала на підлозі. Фото
Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє поділилася результатами ефектної фотосесії.
У своєму Instagram зірка показалась у спокусливому червоному аутфіті, що складався з топу з відкритими плечима й елементом хутра та прозорих широких штанів від українського бренду.
36-річна Вікторія ефектно позувала на тлі блискучої стіни у київській студії.
Нещодавно Вікторія хвалилася тілом у латексному луці й показувала відверті кадри у стрінгах. А ще блогерка розповідала про своє харчування, свій тип фігури та ділилася таємницями стрункості.
Нагадаємо, Маремуха є мамою 3-річного сина Луки від свого чоловіка, француза Луї. З ним модель перебувала у гостьовому шлюбі, а пізніше вони обрали для себе "вільний формат" і навіть мали секс з іншими партнерами. Не так давно знаменитість здивувала подробицями про їхні стосунки.