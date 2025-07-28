Маремуха у сексі топі з хутром і прозорих штанях ефектно попозувала на підлозі. Фото

Карина Тімкова - 28 липня, 17:45

Блогерка та фіналістка другого сезону телешоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє поділилася результатами ефектної фотосесії.

У своєму Instagram зірка показалась у спокусливому червоному аутфіті, що складався з топу з відкритими плечима й елементом хутра та прозорих широких штанів від українського бренду.

36-річна Вікторія ефектно позувала на тлі блискучої стіни у київській студії.

Вікторія Маремуха у сексі топі наробила спокусливих фото
Аутфіт завершував срібний масивний браслет і зализаний пучок
Фото dmytrenkovv

Маремуха у топі з вирізом і прозорих штанах попозувала для фото

Маремуха похвалилася підтягнутою фігурою

Вікторія Маремуха у декольтованому топі грайливо зянлася для фото

Блогерка часто влаштовує ефектні фотосесії

Вікторія Маремуха у прозорих штанях спокусливо позувала у студії

Модель захопила вигадливими позами у сексуальному образі

Вікторія Маремуха у пікантному топі з хутром знялася для сексі фото

Незвичний топ також ефектно підкреслював зону декольте

Вікторія Маремуха захопила своїм виглядом у пітканому образі

Який магнетичний погляд

Нещодавно Вікторія хвалилася тілом у латексному луці й показувала відверті кадри у стрінгах. А ще блогерка розповідала про своє харчування, свій тип фігури та ділилася таємницями стрункості.

Нагадаємо, Маремуха є мамою 3-річного сина Луки від свого чоловіка, француза Луї. З ним модель перебувала у гостьовому шлюбі, а пізніше вони обрали для себе "вільний формат" і навіть мали секс з іншими партнерами. Не так давно знаменитість здивувала подробицями про їхні стосунки.

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Вікторія Маремуха
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