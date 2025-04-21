Уся в українському: Ярославська з мушлею на шиї та в конопляних шортах посвітила ногами на сонячних фото

ТаблоID - 21 квітня, 18:30

Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, світська тусовщиця Марина Ярославська, яка живе з трьома дітьми в Лондоні, вряди-годи попозувала в українських брендах.

Любителька гламурних зйомок похизувалася довгими ногами на сонячних фото, зроблених її подругою-фотографкою Дар'єю Бах.

Колишня Ярославського Марина

Марина Ярославська вибрала для відпочинку українські бренди

Фото з Instagram

Марина була вдягнута у білі шорти, сорочку і майку від екологічного бренду Hempful, який виробляє речі з конопель. Також на моделі можна помітити твердий парфум-прикрасу у вигляді золотої мушлі від TRIP:TYCH, яка коштує 21 тисячу гривень. 


Марина Ярославська позує в українських брендах

Де саме зроблені фото, Ярославська не уточнювала

Ексдружина олігарха Ярославського Марина

Колись Марина хотіла бути моделлю, але потім вийшла заміж з олігарха і народила йому трьох дітей

Нагадаємо, Ярославська оголосила про розлучення у квітні 2023, хоча насправді розрив відбувся за рік до цього. У колишнього подружжя троє дітей

Після розлучення Марина не покинула свого гламурного життя і навіть не гребує компанією росіян, що живуть у Лондоні. 

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