Уся в українському: Ярославська з мушлею на шиї та в конопляних шортах посвітила ногами на сонячних фото
Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, світська тусовщиця Марина Ярославська, яка живе з трьома дітьми в Лондоні, вряди-годи попозувала в українських брендах.
Любителька гламурних зйомок похизувалася довгими ногами на сонячних фото, зроблених її подругою-фотографкою Дар'єю Бах.
Марина була вдягнута у білі шорти, сорочку і майку від екологічного бренду Hempful, який виробляє речі з конопель. Також на моделі можна помітити твердий парфум-прикрасу у вигляді золотої мушлі від TRIP:TYCH, яка коштує 21 тисячу гривень.
Нагадаємо, Ярославська оголосила про розлучення у квітні 2023, хоча насправді розрив відбувся за рік до цього. У колишнього подружжя троє дітей.
Після розлучення Марина не покинула свого гламурного життя і навіть не гребує компанією росіян, що живуть у Лондоні.
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