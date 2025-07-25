Донька Кравець в купальнику показала свій вихідний на річці. Фото

Марія Мельник - 25 липня, 11:15

Старша дочка телеведучої та акторки Олени Кравець, 22-річна Марія показала свій вихідний на річці.

У своєму Instagram дівчина запостила фото в купальнику, які зробила під час катання на сапах.

ихідний на річці", - підписала фото Маша.

Донька Кравець в купальнику

Коли (не)випадково відкрила фронтальну камеру


Донька Кравець на сапах

Маша точно знає, що таке стиль, бо працює в цій сфері

Марія Кравець на сапах

До речі, цього літа Маша вже встигла згоріти

Марія Кравець на сапах

До речі, цього літа Маша вже встигла згоріти

До речі, за думкою співачки Олександри Заріцької саме катання на сапах є "правильним відпочинком". Раніше вона в купальнику показувала, як провела час наодинці з собою.

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