Донька Кравець в купальнику показала свій вихідний на річці. Фото
Старша дочка телеведучої та акторки Олени Кравець, 22-річна Марія показала свій вихідний на річці.
У своєму Instagram дівчина запостила фото в купальнику, які зробила під час катання на сапах.
"Вихідний на річці", - підписала фото Маша.
До речі, за думкою співачки Олександри Заріцької саме катання на сапах є "правильним відпочинком". Раніше вона в купальнику показувала, як провела час наодинці з собою.
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