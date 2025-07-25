Донька Кравець в купальнику показала свій вихідний на річці. Фото

Старша дочка телеведучої та акторки Олени Кравець, 22-річна Марія показала свій вихідний на річці.

У своєму Instagram дівчина запостила фото в купальнику, які зробила під час катання на сапах.

"Вихідний на річці", - підписала фото Маша.

Коли (не)випадково відкрила фронтальну камеру

Маша точно знає, що таке стиль, бо працює в цій сфері

До речі, цього літа Маша вже встигла згоріти

До речі, цього літа Маша вже встигла згоріти

До речі, за думкою співачки Олександри Заріцької саме катання на сапах є "правильним відпочинком". Раніше вона в купальнику показувала, як провела час наодинці з собою.