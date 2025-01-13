"Нескладна вправа": Кондратенко в обтислому ромпері та наколінниках вразила гнучкістю на паркеті. Відео

Марія Ткаченко 13 січня, 15:45
Маша Кондратенко

Співачка та акторка Маша Кондратенко похвалилася першим у своєму житті опанованим хореографічним трюком.

"Нескладна вправа, корисна", - констатувала 25-річна артистка, поділившись відео у Instagram.

Співачка Маша Кондратенко

А ви зможете виконати цю "нескладну" вправу?

Згодом у сторіс Маша показала, якою ціною дається їй ця краса.

"Вчора 3 години хорео, сьогодні 4 години, завтра теж буде 3. Я жива, але не дуже. Коліна - самі бачите. Мистецтво - це дуже гарно, але іноді боляче", - зазначила вона.

Маша Кондратенко з серіалу Школа

Нагадаємо, ТаблоID зібрав цікаві моменти з творчої біографії Маші Кондратенко. В одному зі своїх кліпів артистка щемливо звернулася до себе маленької, показавши архівні кадри.

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