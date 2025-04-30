"У всіх змінилося життя": чоловік Кравець на тлі чуток про розлучення висловився про зіркову дружину та сім'ю

Акторка і телеведуча Олена Кравець торік не на жарт стривожила своїх фанів, відмовившись відповідати на запитання про стосунки з її чоловіком Сергієм. Підозри про розставання після 22 років шлюбу підживлювало й те, що пара довгенько не показувалася разом.

Але цим чуткам зрештою поклав край сам Сергій. Днями він завітав на прем'єру моновистави дружини, яка відбулася у театрі імені Івана Франка в Києві, та поспілкувався з ТСН.ua.

Не вдаючись у подробиці, Кравець зазначив, що все ж певні трансформації в житті його родини за цей час відбулися, але зберегти почуття вдалося.

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"У всіх змінилося життя. Тут всі все розуміють. Моя сім'я була за кордоном перші пів року на початку повномасштабного вторгнення. Потім повернулися, як я їх не вмовляв лишатися там у безпеці. Повернулися й почали допомагати армії й робити такі вистави", - поділився чоловік.

Сергій Кравець прийшов на виставу до коханої з букетом Фото ТСН.ua

Кравець розповів, що займається виробництвом фільмів, зокрема й документальних на військову тематику. І у майбутньому планує продовжувати розвиватися у цьому напрямі.

"Я не пов'язаний з "Кварталом" уже майже 10 років. На початку повномасштабного вторгнення ми робили документальні проєкти й ми працюємо в тому ж дусі. Останній наш фільм вийшов нещодавно і він присвячений обороні Макарова. Є інтернет-проєкти. Але більше наша увага спрямована на художні фільми - це те, що треба, бо вони працюють ліпше", - поділився Сергій.

Кравець планує колись залучити до своїх проєктів і кохану половину.

У вересні Кравці святкуватимуть 23-тю річницю свого весілля

"Авжеж! Вона, по-перше, талановита акторка, а по-друге, моя дружина. І як це робити своє кіно та не зняти свою дружину? Ви ж розумієте, вдома прилетить", - жартома додав він.

Як відомо, в Кравців троє спільних дітей: 22-річна Марія та 8-річні Іван і Катерина. Старша донька подружжя нещодавно розповіла, ким вона працює і яким бачить свій подальший кар'єрний розвиток.