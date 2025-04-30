"У всіх змінилося життя": чоловік Кравець на тлі чуток про розлучення висловився про зіркову дружину та сім'ю
Акторка і телеведуча Олена Кравець торік не на жарт стривожила своїх фанів, відмовившись відповідати на запитання про стосунки з її чоловіком Сергієм. Підозри про розставання після 22 років шлюбу підживлювало й те, що пара довгенько не показувалася разом.
Але цим чуткам зрештою поклав край сам Сергій. Днями він завітав на прем'єру моновистави дружини, яка відбулася у театрі імені Івана Франка в Києві, та поспілкувався з ТСН.ua.
Не вдаючись у подробиці, Кравець зазначив, що все ж певні трансформації в житті його родини за цей час відбулися, але зберегти почуття вдалося.
"У всіх змінилося життя. Тут всі все розуміють. Моя сім'я була за кордоном перші пів року на початку повномасштабного вторгнення. Потім повернулися, як я їх не вмовляв лишатися там у безпеці. Повернулися й почали допомагати армії й робити такі вистави", - поділився чоловік.
Кравець розповів, що займається виробництвом фільмів, зокрема й документальних на військову тематику. І у майбутньому планує продовжувати розвиватися у цьому напрямі.
"Я не пов'язаний з "Кварталом" уже майже 10 років. На початку повномасштабного вторгнення ми робили документальні проєкти й ми працюємо в тому ж дусі. Останній наш фільм вийшов нещодавно і він присвячений обороні Макарова. Є інтернет-проєкти. Але більше наша увага спрямована на художні фільми - це те, що треба, бо вони працюють ліпше", - поділився Сергій.
Кравець планує колись залучити до своїх проєктів і кохану половину.
"Авжеж! Вона, по-перше, талановита акторка, а по-друге, моя дружина. І як це робити своє кіно та не зняти свою дружину? Ви ж розумієте, вдома прилетить", - жартома додав він.
Як відомо, в Кравців троє спільних дітей: 22-річна Марія та 8-річні Іван і Катерина. Старша донька подружжя нещодавно розповіла, ким вона працює і яким бачить свій подальший кар'єрний розвиток.
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