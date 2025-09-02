Без меблів і багато срачу: донька Полякової показала, куди вони з чоловіком з'їхали від його батьків

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, яка у липні в Америці вийшла заміж і жила у батьків чоловіка, з'їхала на нову квартиру.

У своєму Instagram вона провела екскурсію новим житлом і розповіла, що планує змінити в ньому.

"Знімаю, поки сусіди пішли за продуктами. Вона (квартира - ред.) поки без меблів, багато срачу, розбираємо свої речі", - пояснила вона.

Так виглядає перша спільна кімната

Далі - кімната дівчини. В ній, до речі, поки нічого нема

Однак тепер у Маші є вмістка шафа

А от ванну кімнату вона вже освіжила новини килимками

Нагадаємо, новоспечений обранець Полякової - Еден Пассареллі. Чоловік Марії - басист і, як і вона, навчається у Берклі.

