Без меблів і багато срачу: донька Полякової показала, куди вони з чоловіком з'їхали від його батьків

Марія Мельник - 2 вересня, 17:30

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, яка у липні в Америці вийшла заміж і жила у батьків чоловіка, з'їхала на нову квартиру.

У своєму Instagram вона провела екскурсію новим житлом і розповіла, що планує змінити в ньому.

"Знімаю, поки сусіди пішли за продуктами. Вона (квартира - ред.) поки без меблів, багато срачу, розбираємо свої речі", - пояснила вона.

Маша Полякова показала квартиру

Так виглядає перша спільна кімната


Маша Полякова показала квартиру у США

Далі - кімната дівчини. В ній, до речі, поки нічого нема

Полякова показала свою шафу

Однак тепер у Маші є вмістка шафа

Маша показала нову ванну кімнату

А от ванну кімнату вона вже освіжила новини килимками

Нагадаємо, новоспечений обранець Полякової - Еден Пассареллі. Чоловік Марії - басист і, як і вона, навчається у Берклі.

До речі, раніше Полякова розказувала про свій перший інтим та чи планує дітей.

