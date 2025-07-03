Вона сказала "Yes": дочка Полякової здивувала освідченням іноземця на човні. Відео
20-річна дочка Олі Полякової, Маша приголомшила відео, на якому її друг, басист Еден Пассареллі кличе її заміж, а вона погоджується.
Маша показала, як в ошатній довгій сукні сидить у човні, а до неї з каюти виходить хлопець із букетом, каже слова кохання та освідчується. Дівчина, не вагаючись, відповіла йому "так" та простягнула палець для обручки.
Полякова і Пассареллі разом навчаються у Берклі та разом грають в місцевому гурті. Раніше дівчина не афішувала, що має стосунки з ним. І раптом повідомила про заручини, хоча, знаючи Марію, це все може бути якась зйомка чи банальний жарт.
Утім, в коментарях більшість вітає парочку з заручинами. Хоч дехто все ж таки сумнівається у серйозності побаченого.
Нагадаємо, в грудні 2024-го Маша показувалася в обіймах зовсім іншого хлопця - Нікіти.