Вона сказала "Yes": дочка Полякової здивувала освідченням іноземця на човні. Відео

20-річна дочка Олі Полякової, Маша приголомшила відео, на якому її друг, басист Еден Пассареллі кличе її заміж, а вона погоджується.

Маша показала, як в ошатній довгій сукні сидить у човні, а до неї з каюти виходить хлопець із букетом, каже слова кохання та освідчується. Дівчина, не вагаючись, відповіла йому "так" та простягнула палець для обручки.

Маша ніби вже знала, що зараз їй освідчуватимуться... До речі, в цій самій сукні дівчина кілька днів тому вже показувалася у сторіс

І тут раптом з'явився принц із букетом і каже: "Виходь за мене"

Маша одразу погодилася і дала палець для обручки

Полякова і Пассареллі разом навчаються у Берклі та разом грають в місцевому гурті. Раніше дівчина не афішувала, що має стосунки з ним. І раптом повідомила про заручини, хоча, знаючи Марію, це все може бути якась зйомка чи банальний жарт.

Утім, в коментарях більшість вітає парочку з заручинами. Хоч дехто все ж таки сумнівається у серйозності побаченого.

Полякова та її наречений

Як відомо, у Берклі Маша перебуває з осені минулого року, а вже встигла знайти собі майбутнього чоловіка... Чи просто інтригує публіку

Нагадаємо, в грудні 2024-го Маша показувалася в обіймах зовсім іншого хлопця - Нікіти.