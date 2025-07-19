"З громадянством не пов'язано": донька Полякової про плани на весілля, знайомство з родиною чоловіка-американця та чи планує вагітність

Фото з Instagram Маші Полякової

20-річна донька співачки Олі Полякової, Марія Полякова, яка нещодавно вийшла заміж за американця, розповіла про їхнє знайомство, як він робив пропозицію та чи планують вони дітей в найближчому майбутньому.

За словами Маші, офіційне святкування весілля вони з новоспеченим чоловіком Еденом планують наступного року.

"Ми наразі розписалися, але офіційно весілля ми плануємо святкувати у Франції, або десь в Європі. Це буде 3 червня наступного року", - сказала Маша в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Донька Полякової розповіла, що познайомилася з чоловіком в університеті, де вона навчається. Вони працювали разом на одному із предметів й так закохалися. Взагалі, пара разом близько пів року.

"Він також навчається у Берклі. У нас майже усі класи були разом, на одному із найважчих предметів ми мали працювати у команді. Ми пів року отак попрацювали разом і якось так закрутилося. Ми знайомі з 17 січня", - додала Маша.

А от з підготовкою до пропозиції американець трошки спалився

Полякова пояснила, що хоч і вони разом мало часу, проте одружитися вирішили не через громадянство США, як дехто підозрював.

"Це було дуже спонтанно, але я розумію, що так нам обом буде легше. Але ні, з громадянством це не пов'язано. Чесно", - зазначила вона.

Марія також розповіла, чому на весіллі не було її батьків - все пов'язано зі складним процесом отримання американської візи.

"Тому, що з моєї сім'ї видали візу тільки моїй мамі. Десь три дні тому. Наразі сюди дуже складно отримати візу. Але це було таке, більше розпис, нормальне весілля буде потім", - пояснила донька співачки.

Маша також поділилася, як її новоспечений чоловік "спалився" з пропозицією. Проте каже, що вона знала про його бажання побратися у такому ранньому віці.

"Він взагалі спалився дуже сильно. Бо у нас одне ім'я для доставок, коли щось приходить. А я дуже чекала на свою нову косметику, я розпаковую, а там колечко. Блін. Взагалі він планував, я знала, що він хоче зробити мені пропозицію. Еден хотів одружитися до 21 року. Він займається трейдингом і навчається на менеджменті артистів, у нього вся родина таким займається. І він казав: я розумію, що мене все моє життя будуть використовувати, тому він хотів одружитися раніше, щоб його не використовували", - розповіла вона.

Маша пояснила, що молодик завжди хотів одружитися до 21 року

Але от в Україні шлюб доньки Полякової поки не дійсний. Зараз молодята чекають на документи, які треба буде затвердити штампом у посольстві України.

"Законодавством України наш шлюб поки не прийнятий. Щоб шлюб прийняли, нам треба якусь печатку поставити. Ми ці документи очікуємо десь через тиждень і їх треба передати до посольства України, щоб там затвердили. І печатку у моєму паспорті. Еден громадянин США. Його мама з Ізраїлю, а тато - італієць, але вони переїхали до США вже дуже давно", - пояснила Маша.

Марія також пожалілася на те, що жити в США дуже дорого, а по студентській візі вона працювати не може, незабаром молодята мають з'їхати на нову квартиру, а поки живуть з родиною чоловіка.

"Ми платимо дуже велику суму за університет, тут дуже дорога медична страховка. Також ми скоро переїжджаємо на квартиру, там буде жити я, Еден, а також наш друг, бо знімати вдвох це важко, і якщо ти студент то знайти житло ще складніше. Тут взагалі одна веселуха у Бостоні. Винайняти квартиру у Бостоні дорого дуже. От ми будемо десь 3500 доларів і це без комуналки. Я на студентській візі не можу заробляти гроші ніяк. Навіть з України. Це незаконно. Мені допомагають батьки, Еден допомагає, зараз я живу взагалі з його родиною в нього вдома. Ми живемо з його батьками та молодшим братом", - додала Полякова.

Своє весілля пара планує відгуляти у Європі

До речі, з її слів, родина Едена прийняла її добре, але з її батьками вони познайомилися за 5 хвилин до розпису.

"Його родина мене дуже гарно прийняла, у нас гарні стосунки з його мамою і з татом нормально. Наші батьки познайомилися за 5 хвилин до розпису. Моя мама познайомилася з Еденом, десь на другий місяць наших стосунків, мій батько теж десь так. Наші батьки нічого не дарували на весілля, бо це був розпис. Ми сказали, що всі подарунки наступного року, коли я буду у білій сукні, а я її вже навіть вибрала. Це не був прикол, але так треба було, але чому не скажу", - пояснила вона.

Також Полякова спростувала чутки про те, що вийшла заміж "по зальоту". Ні зараз, ні у найближчому майбутньому дівчина не планує народжувати дітей, а в пріоритеті - стати на ноги.

"Я не вагітна. Чому всі вважають, що я вагітна, коли я просто люблю гарно поїсти? Ну я ж ніколи не була стрункою, у мене є животик. Але я не вагітна. У мене і так дуже дорого життя виходить. Ви знаєте, скільки коштує тут народити? Дуже дорого, тому ні. Я чесно кажучи, не знаю, коли я захочу народити. Дайте стати на ноги. Ну як я поєднаю навчання з дитиною? Це неможливо. Поки ні", - підсумувала Маша Полякова.

Нагадаємо, пропозицію руки та серця Маші Поляковій зробили на початку липня під час катання на яхті.

До речі, до від'їзду на навчання у Бостон Маша крутила роман з хлопцем на ім'я Нікіта. Вона також розповідала, що він допомагав їй фінансово.