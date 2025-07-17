20-річна донька Полякової оголосила про заміжжя. Відео
Старша донька співачки Олі Полякової, Марія несподівано оголосила, що вийшла заміж.
Дівчина, яка заручилася лише два тижні тому, виклала фото і відео з новоспеченим чоловіком на ім'я Еден Пассареллі і показала обручку.
Обранець Марії - басист і теж навчається в Берклі.
"Ну що #justmarried", - коротко написала Маша.
Мама Маші, Оля Полякова залишила під постом дочки теплі слова.
Нагадаємо, ще в грудні минулого року у Маші був хлопець Нікіта. Він допомагав їй фінансово і саме з ним у дівчини був перший інтим.
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