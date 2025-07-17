20-річна донька Полякової оголосила про заміжжя. Відео

Тамара Кудрявченко - 17 липня, 18:15

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія несподівано оголосила, що вийшла заміж. 

Дівчина, яка заручилася лише два тижні тому, виклала фото і відео з новоспеченим чоловіком на ім'я Еден Пассареллі і показала обручку. 

Обранець Марії - басист і теж навчається в Берклі. 

Маша Полякова з чоловіком

Молоді музиканти справді побралися чи жартують?


"Ну що #justmarried", - коротко написала Маша. 

Такий ось неочікуваний шлюб стався у Маші через 7 місяців навчання в Берклі. До речі, обручки у молодят на лівій руці

Такий ось неочікуваний шлюб стався у Маші через 7 місяців навчання в Берклі. До речі, обручки у молодят на лівій руці

Замість весільного торту було таке

Замість весільного торту було таке

Мама Маші, Оля Полякова залишила під постом дочки теплі слова. 


Нагадаємо, ще в грудні минулого року у Маші був хлопець Нікіта. Він допомагав їй фінансово і саме з ним у дівчини був перший інтим. 

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