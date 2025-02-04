"Рубанемо по трендах?": Єфросиніна у прозорій спідниці порівняла себе з оголеною жінкою Каньє Веста

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка цьогоріч вестиме фінал Нацвідбору на Євробачення, показала, як обирала аутфіт для сцени.

У своєму Instagram Маша запостила, як приміряла кілька суконь і запропонувала аудиторії обрати найбільш вдалий.

Після чергової безсонної ночі ведуча залилася кавою, одягнула патчі і взялася за вибір луку.

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Схоже, варіант на фото Єфросиніна точно не обрала

Ведуча зупинилася між "класикою, сексом і дівою". А який варінт найбільше подобається вам?

А ще Маша пожартувала з приводу нещодавнього епатажного виходу дружини репера Каньє Веста Б’янки Сенсорі на церемонію Grammy 2025.

Цікаво, на якому варіанті таки зупиниться Єфросиніна?

Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться вже 8-го лютого.

Членами журі Національного відбору 2025 стали: Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

23-го січня відбулося жеребкування, де визначили порядок виступів учасників у фіналі конкурсу.

Як відомо, Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Фінал в Санкт-Якоб Холі проходитиме 17-го травня, а півфінали - 13-го і 15-го травня.